به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان حسینی با اشاره به اینکه اشتغالزایی برای افراد جامعه تحت پوشش از سیاستهای اصلی این نهاد است، افزود: در شش ماهه نخست امسال برای ۳۰۰ نفر از جامعه هدف، اشتغال ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی و حق بیمه به افراد شاغل پرداخت میشود، یادآورشد: ایجاد مشاغل خانگی و ارائه تسهیلات مناسب از سیاستهای دیگر این معاونت است.
معاون مشارکتهای مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه بهزیستی زنجان افزود: با پیشبینیهای انجام گرفته تا پایان سالجاری برای ۷۰۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی شغل ایجاد میشود.
حسینی افزود: در زمان حاضر ۵۰ مؤسسه خیریه در این استان فعالیت میکنند که با فراخوان اعلام شده، شمار مؤسسات جدید در شهرستانها تعیین شده است.
وی بیشترین تعداد مؤسسات خیریه را در شهر زنجان اعلام کرد و افزود: با اقدامات انجام گرفته تعداد این مؤسسات تا پایان امسال بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
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