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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

ریاحی:

13 هزار دفتر پیشخوان روستایی در کشور راه‌اندازی شده است

13 هزار دفتر پیشخوان روستایی در کشور راه‌اندازی شده است

همدان - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر 13 هزار دفتر پیشخوان روستایی در کشور راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ریاحی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان رزن اظهار داشت: تاکنون هشت هزار دفتر پیشخوان شهری نیز در کشور راه‌اندازی شده است.

وی عنوان کرد: این امر از اقدامات اصلی دولت در ایجاد شفافیت در ارائه خدمت بهتر به مردم در زمینه توسعه دولت الکترونیک است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: باید با افزایش این دفاتر زمینه خدمات‌رسانی بیشتر را برای مردم در روستاها مهیا کرد.

ریاحی با بیان اینکه برای توسعه خدمات الکترونیک 10 برنامه تحول پیش‌بینی شده، افزود: عدالت استخدامی، افزایش بهره‌وری، سلامت اداری، توانمندسازی و آموزش، خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع از جمله این برنامه ها است.

فرماندار رزن نیز به برخی مشکلات شهرستان رزن اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد مشکلات شهرستان رزن در این سفر پیگیری و رفع شود.

ناصر صفایی گفت: برخی سازمان‌ها و ادارات شهرستان رزن از نظر نیروی انسانی و مکان مشکل اساسی دارند.

صفایی یادآور شد: برخی ادارات نیز به صورت نمایندگی در شهرستان فعالیت می‌کنند که باید این نمایندگی‌ها به اداره ارتقا یابند.

کد مطلب 1425115

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