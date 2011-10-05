به گزارش خبرنگار مهر، نادر ریاحی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان رزن اظهار داشت: تاکنون هشت هزار دفتر پیشخوان شهری نیز در کشور راهاندازی شده است.
وی عنوان کرد: این امر از اقدامات اصلی دولت در ایجاد شفافیت در ارائه خدمت بهتر به مردم در زمینه توسعه دولت الکترونیک است.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: باید با افزایش این دفاتر زمینه خدماترسانی بیشتر را برای مردم در روستاها مهیا کرد.
ریاحی با بیان اینکه برای توسعه خدمات الکترونیک 10 برنامه تحول پیشبینی شده، افزود: عدالت استخدامی، افزایش بهرهوری، سلامت اداری، توانمندسازی و آموزش، خدماترسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع از جمله این برنامه ها است.
فرماندار رزن نیز به برخی مشکلات شهرستان رزن اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد مشکلات شهرستان رزن در این سفر پیگیری و رفع شود.
ناصر صفایی گفت: برخی سازمانها و ادارات شهرستان رزن از نظر نیروی انسانی و مکان مشکل اساسی دارند.
صفایی یادآور شد: برخی ادارات نیز به صورت نمایندگی در شهرستان فعالیت میکنند که باید این نمایندگیها به اداره ارتقا یابند.
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