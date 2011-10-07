"هستی در اندیشه فیلسوفان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر تحلیل سیر مفهوم "وجود" و"هستی" نزد بزرگترین فیلسوفان سنت غربی است.

نویسنده در این کتاب معتقد است وجود درتاریخ فلسفه به دست فراموشی سپرده شده و فیلسوفان همواره امری غیر از وجود را سرلوحه تحقیقات فلسفی خود قرار داده اند.

در واقع نویسنده معتقد است که بزرگترین فیلسوفان سنت مابعدالطبیعه غربی، از پارمندیس و افلاطون و ارسطو گرفته تا دکارت و کانت و هگل اصحاب اصالت ماهیت بوده اند و حذف و طرد "وجود" از ما بعد الطبیعه منجر به ایجاد مابعدالطبیعه هایی نامنطبق با نظام وجودی عالم شده و حتی اگزیستانسیالیسم معاصر با دعوی بازگشت به وجود از درک حقیقی وجود باز مانده است.