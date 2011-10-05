دفتر دومین جشنواره کتاب سال تبریز گشوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجفی پس از اعلام رسمی آغاز به کار دومین جشنواره کتاب سال تبریز، در این خصوص گفت: پس از برگزاری موفقیت‌آمیز و ثمربخش نخستین جشنواره کتاب سال تبریز و طبق قولی که به اهالی فرهنگ داده بودیم، فراخوان دومین جشنواره کتاب سال تبریز 1390 منتشر شد.

وی افزود: با توجه به استقبال نویسندگان و ناشران از نخستین جشنواره کتاب سال تبریز، این جشنواره برای دومین سال متوالی برگزار می‌شود.

نجفی ادامه داد: به همین علت و برای گسترش فضای مشارکت در میان اهالی فرهنگ و متولیان فرهنگی جامعه، دومین جشنواره کتاب سال تبریز، با انسجام و برنامه‌ریزی بیشتر برگزار می‌شود و تمام نویسندگان و ناشران اعم از بومی و غیربومی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی موضوع‌های معرفی شده به عنوان بخشهای اصلی جشنواره را شامل فرهنگ، هنر، جغرافیا و تاریخ، علوم اسلامی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کودک و نوجوان، ادبیات معرفی کرد و افزود: بخش ادبیات شامل مرجع نگاری، شعر، داستان، رمان، نمایشنامه، نقد ادبی، تصحیح متون است.

حسین نجفی بخش‌های جنبی جشنواره را معرفی ناشر نمونه سال و گرافیست نمونه سال عنوان کرد و گفت: در این دو بخش نیز برگزیده‌های دومین جشنواره کتاب سال تبریز معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی در خصوص چگونگی ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره کتاب سال تبریز گفت: عموم نویسندگان، مؤلفان، مترجمان و ناشران برای شرکت در این جشنواره، باید سه جلد از هر یک از آثار مرتبط خود با موضوع جشنواره را که از فروردین تا اسفند سال 1389 منتشر شده، حداکثر تا پایان آبان ماه سال‌جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال یا تحویل داده و پس از تکمیل فرم مربوطه، حضور خود در این رویداد فرهنگی را به ثبت برسانند.

نجفی بیان کرد: اختتامیه دومین جشنواره کتاب سال تبریز، دی ماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد و ناشران و نویسندگان برگزیده طی مراسمی معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی یادآور شد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در دومین سال متوالی به منظور ترویج فرهنگ کتاب و نگارش، ارج نهادن به پدیدآورندگان کتاب و در راستای حمایت از نشر آثار فاخر و ماندگار، دومین جشنواره کتاب سال تبریز را در فاصله‌ای کمتر از یکسال از برگزاری نخستین جشنواره، برگزار می‌کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ادامه داد: علاقمندان با مطالعه شرایط و بخش بندی‌های موضوعی جشنواره می‌توانند آثار خود را از طریق پست و یا به صورت مراجعه حضوری به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، چهارراه باغشمال، کوچه حاج رضا، بن بست علی مسیو، خانه هنرمندان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز (خانه ختایی) ارسال و یا تحویل دهند و سؤالات خود را راجع به این جشنواره از طریق تماس با شماره تلفنهای 5547962 و 3370664 مطرح کنند.