رهبر شورشيان كشمير دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر ، اداره امنيت و پليس هند با اعلام اين خبر افزود : اين رهبر شورشي در نزديكي سرينگر مركز جامو و كشمير دستگير شده است .

وي رهبري گروههايي را بر عهده داشت كه در درگيريهاي هدايت شده از سوي آنها حدود 65 هزار نفر جان خود را از دست دادند .

گفتني است چندي پيش دولت هند حدود 3 هزار نفر از نظاميان خود را از منطقه بحران زده خارج كرد . خروج اين تعداد نيروي نظامي هند درچارچوب عقب نشيني مقرر برخي واحدهاي نظامي ارتش هند از منطقه كشمير صورت مي گيرد در حالي كه تنش اين هفته بر روند صلح ميان دهلي نو و اسلام آباد حاكم بود.

