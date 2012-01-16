سقوط دومین بالگرد ناتو در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، یک بالگرد ناتو امروز در منطقه "شاوول "شهرستان ولایت هلمند در جنوب افغانستان سقوط کرده است.

کمال الدین "شیرزی" رئیس اطلاعات فرماندهی پلیس هلمند گفت : علت سقوط این بالگرد، نقض فنی بوده است.

بنا به اظهارات این مقام امنیتی، تاکنون از تلفات احتمالی گزارشی دریافت نشده است.

در همین حال یکی از رهبران طالبان گفته است این بالگرد توسط افراد آنها سرنگون شده و تمام سرنشینان آن کشته شده اند.

تاکنون نیروهای ناتو در این باره واکنشی نشان نداده اند.این دومین بالگرد نظامی ناتو در جریان هفته جاری است که بنا به دلایلی سقوط کرده است.

اولین بالگرد عصر شنبه در ولایت لوگر در نزدیکی کابل سقوط کرده بود.