15هزار هکتار باغات استان چهارمحال و بختیاری مختص بادام است

صفدر نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 15 هزار هکتار باغات بادام نزدیک به 11 هزار هکتار آن بارور بوده است و سه هزار 889 هکتار آن نهال است.

وی با اشاره به اینکه صادرات بادام در این استان به 13 درصد رسیده است، عنوان کرد: محصولات بادام در این استان بیشتر به کشور هندوستان صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری از تولید محصولات بادام در این استان خبر داد و گفت: از نظر میزان تولید بادام در سطح کشوراستان چهار محال و بختیاری در اولویت اول قرار گرفته و استان فارس رتبه دوم، خراسان رضوی رتبه سوم وخراسان شمالی، آذربایجان شرقی، یزد و کرمان به ترتیب رتبه های بعدی را بدست آورده اند.

