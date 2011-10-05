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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

نیازی:

15هزار هکتار باغات استان چهارمحال و بختیاری مختص بادام است

15هزار هکتار باغات استان چهارمحال و بختیاری مختص بادام است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: 15 هزار هکتار باغ بادام در این استان وجود دارد.

صفدر نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 15 هزار هکتار باغات بادام نزدیک به 11 هزار هکتار آن بارور بوده است و سه هزار 889 هکتار آن نهال است.

وی با اشاره به اینکه صادرات بادام در این استان به 13 درصد رسیده است، عنوان کرد: محصولات بادام در این استان بیشتر به کشور هندوستان صادر می شود.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان چهار محال و بختیاری از تولید محصولات بادام در این استان خبر داد و گفت: از نظر میزان تولید بادام در سطح کشوراستان چهار محال و بختیاری در اولویت اول قرار گرفته و استان فارس رتبه دوم، خراسان رضوی رتبه سوم  وخراسان شمالی، آذربایجان شرقی، یزد و کرمان به ترتیب رتبه های بعدی را بدست آورده اند.
 
کد مطلب 1425139

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