جشنواره رضوی مجال زیارت دوست/ پرواز دل تا حرم یار

به گزارش خبرنگار مهر، یکی یکی نماهنگ ها شروع می شود، از زیارت و دلدادگی حرف ها دارد. از دخیل بستن و دلی که بی تاب برای دلتنگی هایش اشک می شود. از اینجا، همین سالن و با دیدن همین نماهنگها دلت زائر می شود برای دخیل بستن و باران شدن؛ اینجا هر چند دور ولی احساسی نزدیک تر از هر جایی به حرم یار داری.

باید زائر باشی تا بدانی تا مشهد چقدر راه است... راهی که باید رفت نه کیلومتر دارد و نه فرسخ و نه.... اینجا باید با دل رفت و با پای جان طلبید. اینجا راه را اگر با دلت نیابی به بیراهه رفته ای و سر از ناکجا آباد این خاکدان درآورده ای.

قدم ها را باید تندتر برداشت، باید با سر دوید و با چشم دل راه را دید. دیگر توشه ای نمی خواهی اگر توشه راهت یک دل است و یک دنیا ارادت. گاه فکر می کنم برای رفتن تا حرم آقا نیاز به رفتن نیست! نیاز است بمانیم و دلمان راهی شود و ارادتمان محک بخورد.

می گویند زائر امام رضا را خودش می طلبد و خودش می خواند و خودش راه را برایش هموار می کند... پس برای رفتن دل می خواهی و دیگر هیچ! دلم را کف دستم می گیرم و تا حرم پرواز می کنم و آنجاست که دیگر برای اشک امانی نیست و برای نیاز پایانی.

همه چیز در سرسرای حرم گم می شود...کلمات، اشک ها، ناله ها، سوزها و هزاران گمشده دیگر...اینجا سراسر نیاز است و نماز...همه زائرند و بی تاب، همه آه را به توان حسرتی بی پایان رسانده اند و گوشه ای ناب برای خود خلوتگاه ساخته اند و آرام نجوا می کنند.

آقا جان! با همه حرفهای نگفته ام اینجا که می رسم خالی می شوم از هر آنچه حرف است! حرف ها یارای بیان ندارند و اشک ها گویا مجال و فرصت یافته اند برای ظهور روی گونه های شرمگین یک زائر!

از روبروی در باب الجواد که قدم هایم را بر صحن حرم می گذارم چشم هایم بی هوا هوای گنبد طلایی رنگ حرم را می کند و پرواز کبوترها دلم را به آن بالا بالاها می برد.

"السلام علیک یا ولی الله السلام علیک یا حجة الله السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض السلام علیک....."

روایت زیارت حرم شمس الشموس روایت کوچ دل است از تنگنای سینه تا فراخی حرم دوست... از سیاهی تا نور و از فرش به عرش... پس خدایا! حال که "به آهنگ درگاه تو کوچ کردم از سرزمینم و طی کردم شهرها را به امید رحمت تو ناامید مکن مرا و باز مدار مرا بدون برآوردن حاجتم..."

"ای مولای من آمدم به زیارتت و بدرگاه شما وارد شده و پناهنده از آنچه جنایت کردم بر خودم و بار سنگین گناه را بر دوش کشیدم پس شفیع من باش به درگاه خدا روز نداری و بی چیزیم برای توست نزد خدا مقام پسندیده و تو نزد او آبرومندی..."

"صلی الله علیک یا اباالحسن صلی الله علی روحک و بدنک صبرت و انت الصادق المصدق قتل الله من قتلک بالایدی و الالسن"