به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی ظهر چهارشنبه در حاشیه ششمین همایش مهندسان برق ایران در جمع خبرنگاران، افزود: برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور باید برنامه ریزی کرد.

وی اظهار داشت: ظرفیتهای موجود در صنعت برق بسیار بالا بوده و اکنون از حداقل این ظرفیتها برای توسعه کشور استفاده می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه بخش قابل توجه ای از برق مصرفی کشور به صورت غیربهینه هدر می رود، تصریح کرد: با استفاده از فناوریهای جدید و تکنولوژیهای هوشمند می توان نسبت به مصرف بهینه انرژی اهتمام داشت.

هاشمی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زمینه را برای مصرف بهینه انرژی در کشور فراهم کرده است، افزود: فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف ایمن باید از طریق رسانه ها در جامعه صورت گیرد.

وی در عین حال افزود: هم اکنون بخشی از مصالح ساختمانی مورد استفاده در برق رسانی کشور غیرایمن بوده و زمینه هدررفت انرژی را فراهم می آورد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختنمان کشور تاکید کرد: مدیریت بهینه انرژی نیازمند تعامل بین بخشی و بسترسازی فرهنگی از طریق رسانه هاست.

ششمین همایش ملی مهندسان برق ایران عصر پنجشنبه به کار خود در مجتمع رفاهی محمودآباد پایان می دهد. بیش از 200 مقاله از محققان و فعالان صنعت برق کشور در این همایش ارائه می شود.