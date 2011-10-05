محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی با فیروز صفه گفت: بازی بسیار خوبی بود، کار برای ما واقعا سخت بود و فیروز صفه عملکرد بسیار خوبی در ابتدای دیدار داشت و توانست پیش بیفتد اما در ادامه ما بر بازی مسلط شدیم و با یک بازی خوب توانستیم پیروز دیدار باشیم.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کردیم بازی را ببریم اما نه به این سختی، فیروز صفه خیلی ما را تحت فشار قرار داد ولی ما با یک بازی منطقی توانستیم بر فشار آنها غلبه کنیم و پیروز میدان شویم.

بازیکن تیم فوتسال ماهان در مورد شایعاتی که در مورد تبانی این دو تیم به گوش می‌رسد نیز گفت: کسانی که این حرفها را می‌زنند اگر در سالن بودند و بازی را تماشا می‌کردند اکنون شرمنده بودند زیرا اگر در سالن بودند بازی خوب فیروز صفه را مشاهده می‌کردند، فیروز صفه در این بازی خیلی ما را اذیت کرد.

وی همچنین از گیتی پسند و منصوری و حفاری به عنوان رقبای اصلی ماهان برای قهرمانی نام برد و افزود: هنوز در ابتدای لیگ هستیم و چهره واقعی تیم‌ها مشخص نشده و مطمئنا تیم‌های دیگری نیز می‌توانند از مدعیان جدی عنوان قهرمانی باشند.