به گزارش خبرگزاری مهر، سری جید برنامه "مشاعره" به تهیه‌کنندگی امیرحسین آذر و اجرای اسماعیل آذر و ژاله صادقیان با تغییر در آیتم‌ها و ساختار جدید در آینده نزدیک به روی آنتن شبکه آموزش خواهد رفت.

امیر حسین آذر با اعلام این خبر یادآور شد: قرار است اجرای برنامه در استان فارس در مقبره حافظ، در استان خراسان سر مزار فردوسی، در استان اصفهان در مزار صائب، در تبریز در مقبره‌ الشعرا سر مزار شهریار، در همدان در مقبره بابا طاهر و در بوشهر کنار خلیج فارس با حضور شرکت کنندگان هر استان انجام پذیرد.

وی ادامه داد: در واقع با مساعدت اکو و شبکه آموزش سر مزار رودکی در تاجیکستان هم با حضور تاجیک‌ها این برنامه را اجرا می‌کنیم. مخاطبان کم و بیش تا یک ماه دیگر می‌توانند شاهد سری جدید این برنامه باشند.

تهیه کننده "مشاعره" اظهار کرد: اجرای ضبط برنامه تاکنون در دو استان و در شهرهای شیراز و اصفهان پایان یافته و از شنبه هفته آینده به سومین استان یعنی استان خراسان در طوس سر مزار فردوسی برنامه را اجرا خواهیم کرد. در هر استان 13 قسمت اجرا خواهیم داشت که چهار نفر برنده مسابقه به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند.