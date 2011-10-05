آزمون زبان انگلیسی تافل 23 مهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون تافل TOEFL) PBT) می توانند کارت ورود به جلسه خود را از روز یکشنبه 17 مهر تا روز چهارشنبه 20 مهر از ساعت 8:30 تا ساعت 14 دریافت کنند.

داوطلبان می‌توانند در تاریخ‌های یاد شده با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر (گذرنامه، شناسنامه ویا کارت ملی) و یک قطعه عکس 4*6 جدید برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک 204 مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

آزمون زبان انگلیسی تافل TOEFL) PBT) روز شنبه 23 مهر ماه در محل سازمان سنجش آموزش کشور در کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان سردار متوسلیان برگزار می شود.