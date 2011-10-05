ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با دستورالعمل ستاد انتخابات کشور کمیته های مختلف این ستاد نیز تشکیل شده است.

وی افزود: استاندار سمنان در احکام جداکانه ای اعضای ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را منصوب کرد.



به گفته وی، این ستاد با توجه به زمان بندی صورت گرفته مقدمات برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را به نحو شایسته فراهم تا حضور حداکثری را در این انتخابات همانند انتخابات گذشته شاهد باشیم.



وی ادامه داد: استاندار سمنان علیرضا خلخالی معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات این استان منصوب کرد.



وی اضافه کرد: عباس رهی استاندار سمنان در احکام اعضای ستاد انتخابات استان سمنان بر بکارگیری از ظرفیت همه نهادها و دستگاههای اجرایی این استان و نیز دست اندرکاران برای برگزاری با شکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.



به گفته وی، بر اساس احکام صادره از سوی استاندار سمنان علی اصغر مجد مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات به عنوان جانشین رئیس و مسئول کمیته اجرایی و حقوقی، احمد شادکام معاون دفتر سیاسی و انتخابات به عنوان معاون اجرایی و حقوقی، ایرج کارخایی مدیر روابط عمومی استانداری به عنوان رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، حسن اسلامی راد مدیرکل امنیتی انتظامی به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی، محمدرضا رضوانی مدیرکل آموزش و پژوهش به عنوان رئیس کمیته آموزش منصوب شده اند.



وی اضافه کرد: با حکم استاندار سمنان مجیدرضا مرادی مدیرکل فناوری و اطلاعات به عنوان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ، مصطفی علیپور مدیر حراست به عنوان رئیس کمیته حراست و حفاظت فیزیکی و سید مظفر طاهری سرپرست اداری و مالی به عنوان رئیس کمیته تدارکات و پشتیبانی ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان سمنان منصوب شدند.



رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان سمنان ادامه داد: مردم استان سمنان برای انتخاب چهار نماینده از شهرستانهای مختلف انتخابات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پای صندوقهای رای می روند.