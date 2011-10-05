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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

افضل:

تیم فوتسال گیتی پسند مقابل حفاری دیدار سختی دارد

تیم فوتسال گیتی پسند مقابل حفاری دیدار سختی دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و ما در برابر تیم حفاری خوزستان بازی مشکلی پیش رو داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افضل، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: تیم حفاری خوزستان یک تیم تاکتیکی است که از بازیکنان خوبی بهره می‌برد و تاکنون باختی نداشته و از شش بازی، چهار برد و دو تساوی به دست آورده که نشان از قدرت این تیم جنوبی دارد.

وی با بیان اینکه تیم گیتی پسند بازی مشکلی در برابر تیم حفاری دارد، افزود: ما برای برد به میدان می‌رویم تا در کورس قهرمانی بمانیم و خوشبختانه نقاط ضعف و قوت تیم حفاری را به طور کامل آنالیز کرده‌ایم.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند تصریح کرد: بعد از این بازی مسابقات لیگ به مدت 20 روز به دلیل اردوی تیم ملی در برزیل تعطیل می‌شود و ما قصد داریم در این فرجه زمانی نقاط ضعفمان را برطرف کنیم و نقاط قوتمان را تقویت کنیم تا در ادامه لیگ که بازیها سخت‌تر می‌شود با مشکل مواجه نشویم.

افضل افزود: از نظر تاکتیکی و قدرت بدنی تیم گیتی پسند ار حفاری خوزستان برتر است و خوشبختانه مسعود دانشور که شش هفته مصدوم بود به این بازی می‌رسد.

دیدار دو تیم فوتسال گیتی پسند و حفاری خوزستان ساعت 16 روز پنجشنبه در سالن پیروزی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1425161

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