دو هزار خانه قرآن روستایی در کل کشور فعالیت دارند

مهدی قره شیخلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دو هزار خانه قرآن روستایی در کشور بیان داشت: خانه قرآن روستایی تحت نظر موسسات قرآنی فعالیت می کنند.
وی افزود: یک هزار و 500 موسسه قرآنی درکشور داریم که این موسسات از سازمان تبلیغات مجوز می گیرند واین موسسات بامشارکت مردم تشکیل می شوند.
رئیس سازمان دارالقرآن کشور تصریح کرد: در سازمان درالقرآن وظیفه داریم از تخصصهای مردم بهره مند شویم تا نقش مردم در توسعه های قرآنی پررنگ تر شود.
قره شیخلوبیان داشت: در همه استانهای کشور اتحادیه موسسات قرآنی وجود دارد واین اتحادیه ها رابط موسسات قرآنی و مسئولان هستند.
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