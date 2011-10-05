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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

قره شیخلو:

دو هزار خانه قرآن روستایی در کل کشور فعالیت دارند

دو هزار خانه قرآن روستایی در کل کشور فعالیت دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دارالقرآن کشور از فعالیت دو هزار خانه قرآن روستایی در کل کشور خبر داد.

مهدی قره شیخلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دو هزار خانه قرآن روستایی در کشور بیان داشت: خانه قرآن روستایی تحت نظر موسسات قرآنی فعالیت می کنند.

وی افزود: یک هزار و 500 موسسه قرآنی درکشور داریم که این موسسات از سازمان تبلیغات مجوز می گیرند واین موسسات بامشارکت مردم تشکیل می شوند.

رئیس سازمان دارالقرآن کشور تصریح کرد: در سازمان درالقرآن وظیفه داریم از تخصصهای مردم بهره مند شویم تا نقش مردم در توسعه های قرآنی پررنگ تر شود.
 
قره شیخلوبیان داشت: در همه استانهای کشور اتحادیه موسسات قرآنی وجود دارد واین اتحادیه ها رابط موسسات قرآنی و مسئولان هستند.
کد مطلب 1425163

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