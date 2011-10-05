به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه نشستهای "بررسی و نقد امکان و چگونگی کاربست نظریه های رایج در علوم انسانی در مطالعات تاریخ ایران" از سوی یژوهشکده تاریخ و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‎شود.

نخستین نشست، با عنوان "ضرورت تولید و کاربست نظریه در تاریخ"جلسه اول با حضور دکتر قباد منصوربخت عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی شنبه 16 مهر امسال ساعت 14و جلسه دوم با حضور دکتر حسن حضرتی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران باعنوان "نسبت نظریه و تاریخ" دوشنبه 18 مهرماه ساعت 16برگزار می‎شود.

همچنین میزگردی با حضور دو سخنران شنبه 23 مهرماه ساعت 17 برگزار می‎شود.

این نشستها درسالن شورای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، واقع در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی برگزار می‏شوند.