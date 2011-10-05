باند سارقان موتورسیکلت در ماهشهر متلاشی شد

احمد معاونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ماموران کلانتری 11 ماهشهر اعضای یک باند چهارنفره سرقت موتورسیکلت در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: فرماندهی انتظامی شهرستان ماهشهر در پی افزایش سرقت موتور سیکلت موضوع را در دستور کار خود قرار داد.



فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر ادامه داد: ماموران کلانتری 11 با افزایش گشت زنی های محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی تعداد دو نفر از سارقان حرفه ای را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه آنان را دستگیر و مورد بازجویی های فنی و پلیسی قرار دادند.



معاونی با اشاره به اعتراف متهمان به بیش از 70 فقره سرقت موتورسیکلت، گفت: دستگیرشدگان در بازجوییهای پلیس، دو نفر از مالخران را به پلیس معرفی کردند.



وی اضافه کرد: ماموران پلیس پس از شناسایی مالخران و هماهنگی با مقام قضایی آنها را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان تعداد 14 دستگاه موتورسیکلت مسروقه و تعداد زیادی قطعات اوراق شده را کشف و ضبط کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر یادآور شد: دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.



معاونی در پایان تأکید کرد: با وجود هوشیاری نیروهای پلیس در شهرستان ماهشهر، جایی برای بزهکاران و خلافکاران وجود ندارد.