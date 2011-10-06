مدیر کل امور آموزش و ترویج استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در کمیسیون شماره 62، تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد بررسی شد.

رحیم ابوعلی ادامه داد: اولین کمیسیون بررسی تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد در سال جاری با حضور اعضا برگزار شد.

این مسئول عنوان کرد: در این کمیسیون پرونده 12 نفر متقاضی دریافت پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی طبق مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 2 آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل امور آموزش و ترویج استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه کرد: صدور پروانه برای 9 متقاضی به تایید اعضای کمیسیون رسیده است.

ابوعلی افزود: تایید صدور پروانه سه متقاضی دیگر منوط به ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز از سوی متقاضیان خواهد بود.

مدیر کل امور آموزش و ترویج استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یادآور شد: این پروانه ها پس از تصویب رئیس سازمان استاندارد صادر خواهد شد.

