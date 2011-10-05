به گزارش خبرنگار مهر، در قالب جشنهای دهه کرامت تحت عنوان " زیر سایه خورشید" به همت موسسه دارالحافظین آذربایجان غربی، پیش از ظهر امروز در بدو ورود خادمین حرم مطهر امام رضا(ع) به ارومیه، آنان مورد استقبال اقشار مختلف مردم، کسبه و بازاریان، مسئولان دستگاههای اجرایی و شهر دار ارومیه قرار گرفتند.

مسیر استقبال از خادمین رضوی خیابان امام خمینی(ره) خیابان اصلی هسته مرکزی شهر ارومیه در حد فاصل تقاطع خیام تا میدان انقلاب ارومیه تعیین شده بود که خادمین حرم رضوی در میان شور و هیجان وصف ناپذیر مردم ارومیه ضمن حمل پرچم متبرک آستان قدس رضوی، مولودی خوانی و مداحی کردند.

یکی از خادمین حرم مطهر رضوی نیز در ادامه با استقرار در جایگاه ویژه با اشاره به کرامت امام هشتم شیعیان امام رضا(ع) اظهار داشت: ایران زیر سایه هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت قرار گرفته که باید با تاسی از امامان مروج راه حق و حقیقت باشد.

مراسم استقبال مردمی از خادمین با قرائت صلوات مخصوص امام رضا(ع) و دعای فرج امام زمان(عج) پایان یافت.

خادمین حرم امام رضا(ع) طی روز گذشته در شهرستان شاهین‌دژ ضمن حضور در مزار شهدا، دیدار با امام جمعه شهرستان، ملاقات با بیماران بستری در بیمارستان، حضور در میدان قیام به عنوان سمبل شهرستان در مراسم جشن عمومی حضور یافتند، خدام بارگاه امام رضا(ع) طی این روز با بازگشت به ارومیه ابتدا با یکی از خانواده‌های شهدای این شهرستان دیدار کرده و سپس نماز جماعت مغرب را در مسجد "حر" ارومیه اقامه کردند.

خادمین حرم رضوی همچنین صط امروز با حضور در مدارس ارومیه، با دانش ‌آموزان دیدار کرده و سپس با طلاب خواهر حوزه علمیه الزهرا(س) این شهرستان دیدار و گفتگو کردند و پس از شرکت در مراسم استقبال عمومی به دلیل لغو برنامه های دیدارهایی با آیت‌الله سیدعلی‌اکبر قرشی و آیت‌الله سیدعلی‌اکبر قره باغی نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری عازم دانشگاه ارومیه پردیس نازلو شدند.

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد دانشگاه ارومیه، حمل پرچم متبرک رضوی در محوطه پردیس نازلو، مولودی خوانی و توزیع بسته های متبرک نمک و نبات نیز از برنامه های اجرا شده در دانشگاه ارومیه با حضور پر شور دانشجویان بود.

از دیگر برنامه‌های خدام امام رضا(ع) در ارومیه طی بعد از ظهر امروز دیدار با خانواده شهدا و دیدار با سالمندان و همچنین شرکت در جشن عمومی میلاد امام رضا(ع) اعلام شده است که ساعت 21 در محل سالن دو هزار نفری شهید باکری ارومیه برگزار می‌شود.

مردم ارومیه امروز میزبان پنج تن از خادمین حرم رضوی به همراه علامه کاظمی امام جمعه لندن و فعال جهان اسلام بوده که وی ضمن همراهی خادمین و بهره ‌گیری از برنامه‌های اجرایی در این استان، شرایط برگزاری جشنواره "زیر سایه خورشید" در لندن را بررسی می کند.

میهمانان ویژه آذربایجان غربی در ایام دهه کرامت، صبح روز پنجشنبه 14 مهرماه نیز به سوی سلماس عزیمت کرده و در این شهرستان پس از حضور در مزار شهدا و دیدار با بیماران بستری در بیمارستان‌ها، در میدان قائم سلماس و در مراسم جشن عمومی در محل مسجد جامع سلماس شرکت می‌کنند.

پس از شرکت در مراسم جشن عمومی شهرستان سلماس، خادمان امام رضا(ع) با برگشت به ارومیه روز پنجشنبه 14 مهرماه با حضور در مزار شهدای این شهرستان در محل باغ رضوان به برنامه‌های خود در آذربایجان غربی خاتمه می‌دهند.