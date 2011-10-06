بانک توسعه تعاون حتی یک ریال هم به تعاونی های اهواز تسهیلات نداد

سید قادر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک توسعه تعاون که به منظور توسعه فعالیت های بخش تعاون و ارائه تسهیلات برای تقویت بخش تعاون کشور تاسیس شد در مدت اخیر فوق العاده پرانتقاد فعالیت کرده است به گونه ای که در سال جاری حتی یک ریال هم به تعاون های اهواز تسهیلات ارائه نکرده است.

احمدی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه تعداد 50 شرکت تعاونی در اهواز به ثبت رسید اما از سوی بانک توسعه تعاون حتی یک ریال هم تسهیلات به این تعاونی ها پرداخت نشده است.



وی تصریح کرد: متاسفانه سیستم بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات به قدری ضعیف و نحیف بوده است که تعاونگران این بانک را به عنوان حامی بخش تعاونی نمی شناسند و در حقیقت سیستم بسته و نگاه خشک مسئولان بانک باعث تضعیف بخش تعاونی در استان خوزستان شده است.



احمدی با اعلام اینکه اداره تعاون اهواز روزانه متقاضیان سرگردان بانک توسعه تعاون را آرام می کند، افزود: برگشت دادن اعتبارات به مرکز نشان دهنده مدیریت خوب در سیستم بانکی نیست، متولیان بانک توسعه تعاون باید سیاست جدیدتری را برای حمایت از تعاونگران ارائه دهند و بدانند که تشکیل تعاونی ها به عنوان یک سیستم اشتغالزایی بدون حمایت تسهیلاتی امری غیر ممکن است.



احمدی افزود: با وجود اینکه به علت رغبت نداشتن تعاونی ها برای افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون، اما با رضایت متقاضیان ناچار هستیم تعاونی ها را به سیستم بانکی دیگری معرفی کنیم.

