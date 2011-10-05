جلوگیری از ورود هفت محموله کالای غیر استاندارد به داخل کشور

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی یک هفته، از ورود هفت محموله کالای غیر استاندارد به داخل کشور جلوگیری شد.

مدیرکل بازرسی کالا و امورصادرات و واردات سازمان استاندارد ادامه داد: این امر را در راستای اجرای ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: از تاریخ سوم مهرماه تا هشتم مهرماه سال جاری، هفت محموله کالای بی کیفیت به ارزش 102 هزار دلار و به وزن تقریبی 46هزار644هزار کیلوگرم وارد کشور شده بود.

این مسئول اضافه کرد: پس از نمونه برداری و آزمون روی این محموله ها، به دلیل مغایرت با استانداردهای مربوطه از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل بازرسی کالا و امورصادرات و واردات سازمان استاندارد افزود: کالاهای مذکور شامل پارچه، انبر دست، سیم چین و دم باریک، کاسه ملامینی، صندلی گردان اداری، لنت ترمز و کپسول حاوی گاز سرد کننده بوده است.

پیروزبخت یادآور شد: کالاهای مرجوع شده تولید کشورهای چین، ایتالیا و مالزی است.