به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به زبان آذری و ترکی ظهر چهارشنبه در تالار"شمس"مجتمع فرهنگی ـ هنری ارومیه با حضور شاعران داخلی و خارجی آغاز شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به زبان آذری، با تبریک فرا رسیدن ولادت باسعادت ثامن الحجج امام رضا(ع) گفت: وجود مبارک هشتمین ستاره امامت و نبوت در خاک ایران اسلامی همچون مدال افتخار و عزت مردمان این خاک و بوم است.

حجت ‌الاسلام محمد باقر کریمی با بیان اینکه اهل بیت(ع) سفینه نجات انسان به سوی رستگاری و تعالی هستند، افزود: سعادت و رستگاری حقیقی بشر تنها در سایه حب به ولایت اهل بیت(ع) ممکن می‌شود.

وی عنوان کرد: بیش از 450 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که به دو بخش اصلی که شامل آثار مربوط به امام رضا(ع) می‌شود و بخش جنبی که مشتمل بر آثار شاعران و هنرمندان در مورد سیره و زندگی ائمه اطهار(ع) است، تقسیم می‌شود.

مدیر کل ارشاد آذربایجان غربی، ادامه داد: در ششمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری 250 اثر در بخش اصلی و 200 اثر در بخش جنبی ارائه شده که از این تعداد پنج اثر در بخش داخلی و سه اثر مربوط به شعرا و هنرمندان خارجی مورد تجلیل قرار می‌گیرند ودو اثر داخلی و دو اثر خارجی در بخش جنبی برای تجلیل در نظر گرفته شده‌اند.

مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی به زبان آذری پس از سخنرانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با ارائه اثر ادبی امره اسدی شاعر آذربایجانی، اجرای قطعه همسرایی توسط گروه نغمه های الهی از کشور آذربایجان و قرائت شعر توسط شاعرا و ادبای حاضر در مراسم ادامه یافت.