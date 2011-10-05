امر به معروف و نهی از منکر باید در دهه کرامت به طور جدی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در جلسه منادیان عفاف و حجاب ورامین ورامین که پیش از ظهر امروز همزمان با دهه کرامت برگزار شد، افزود: آمران به معروف و ناهیان از منکر در ایام دهه کرامت باید در صحنه حضور مؤثرتری داشته باشند و با تذکر لسانی به اشخاص بدحجاب، این دهه را مبدأ آغاز حرکت امر به معروف قرار دهند.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تذکر لسانی گفت: اجرای فریضه امر به معروف بر عهده مسئولان اجرایی است؛ مقام معظم رهبری از سالها پیش به تذکر لسانی اشاره داشتند؛ اگر همه تذکر لسانی را در دستور کار قرار دهند و از منکر اظهار تنفر کنند، کارها درست خواهد شد.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: در مجتمع تجاری گل نرگس در روز عفاف و حجاب، حرکت فرهنگی قابل تقدیری انجام شد که در حد خود تأثیر گذار بود، اما نباید این حرکتها در همین سطح متوقف شود؛ باید این امر ادامه یابد و در دیگر نقاط شهر نیز احیا شود.

نحوه امر به معروف و نهی از منکر تغییر ساختاری کرده است

فرمانده سپاه پاسداران ناحیه ورامین نیز در این جلسه با بیان ضعفهای موجود در نحوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سالهای گذشته اعلام کرد: تغییر ساختاری و اساسی در نحوه امر به معروف و نهی از منکر در سپاه و بسیج، نوید احیای مناسب این دو فریضه در آینده است.

سرهنگ مجید پورچی افزود: در گذشته امر به معروف و نهی از منکر به صورت اجرایی عمل می شود و نوعی موازی کاری با نیروی انتظامی بود؛ به همین منظور ستاد امر به معروف در سپاه باید در دل سپاه و در دل حوزه های مقاومت و پایگاههای مقاومت شکل گیرد و افراد تنها تذکر لسانی دهند، کار فرهنگی کنند و بحث اجرایی نشود.

وی بیان داشت: در صورتی که مواردی پیش آید که نیاز به عملکرد اجرایی وجود داشته باشد، باید با حوزه مقاومت و از آن طریق با فرماندهی هماهنگ شود؛ سپاه همواره از بسیج حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به بافت مذهبی شهرستان ورامین اضافه کرد: برای اجرای تذکر لسانی در شهرستان ورامین و با عنایت به بافت مذهبی شهر ۱۵خرداد، مشکلی پیش نخواهد آمد.