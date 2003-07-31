ژاپن بايد فوجي موري را تحويل دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، دولت پرو امروز بار ديگر درخواست رسمي خود از دولت ژاپن برا ي تحويل آلبرتو فوجي موري رئيس جمهور سابق اين كشور به پرو را تكرار كرد .

فوجي موري كه ژاپني الاصل است در نوامبر سال 2000 به اتهام فساد مالي از سمت خود بركنار شد و پس از آن از ژاپن درخواست پناهندگي كرد .

براساس اعلام سفارت پرو در توكيو ، لوئيز مك چياولو سفير پرو در ژاپن يك درخواست 700 صفحه اي به وزارت امورخارجه اين كشور تحويل داده و خواستار آن شده است كه براي محاكمه فوجي موري در پرو ، وي هر چه زودتر تحويل مقامات اين كشور شود .

گفته مي شود كه فوجي موري زماني كه برمسند قدرت بوده است با رهبري گروهي بنام" گروه كولينا" در كشتن تعداد زيادي از مردم پرو دست داشته است .

فوجي موري در سال 1991، در كشتن 9 دانشجو و يك استاد دانشگاه دست داشته است.يكي از مقامات وزارت امور خارجه ژاپن گفت: عليرغم اين كه دولت اين كشور تا به حال از قبول اين درخواست سر باز زده است اما احتمال مي رود كه بزودي در خصوص تحويل فوجي موري به دولت پرو تصميم گيري كند .





