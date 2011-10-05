سه میلیون واکسیناسیون دام در خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر سه میلیون و 559 هزار و 279 نوبت سر واکسیناسیون دام علیه بیماری ها انجام شده است.

وی اضافه کرد: از این آمار یک میلیون و 886 هزار و 219 نوبت سر مربوط به بیماری های واگیر دامی از جمله آبله، تب برفکی و آنتروتوکسمی و یک میلیون و 673 هزار و 60 نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماری های مشترک انسان دام از جمله سیاه زخم، تب مالت و هاری انجام شده است.

موردی از بیماری تب کریمه کنگو در خراسان جنوبی مشاهده نشده است

رضایی بیماری تب کریمه کنگو را از بیماری های انگلی خارجی خطرناک دانست و عنوان کرد: در این راستا عملیات سم پاشی اماکن دامی و سم پاشی بدن دام انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی هیچ موردی از این بیماری مشاهده نشده است، افزود: در این راستا هشت هزار و 616 لیتر سم در سطح استان توزیع شده است.

رضایی احداث پیش سردکن ها در کشتارگاه ها را ضروری دانست و اظهار داشت: این امر نقش مهمی در کنترل بیماری ها داشته و عوامل بیماری در پیش سردکن ها از بین می روند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال حدود 19 هزار راس گوسفند و بز در کشتارگاه های دام استان کشتار شده اند، تصریح کرد: همچنین دو هزار و 800 گاو و گوسفند و 366 نفر شتر در کشتارگاه های استان کشتار شده اند.

رضایی نظارت بر کشتارگاه ها را وظایف این مجموعه عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا هفت هزار و 156 کیلوگرم گوشت ضبط و از چرخه مصرفی انسان خارج شده است.

وی در خصوص توزیع تخم مرغ در استان، تاکید کرد: هم اکنون تخم مرغ نشانه دار در مراکز عرضه توزیع می شود و تخم مرغ های بدون نشانه و تاریخ تولید جمع آوری می شوند.

رضایی با اشاره به اینکه با توجه به حساسیت موضوع، به استانهای دیگر نیز جهت وارد کردن تخم مرغ نشانه دار به این استان مکاتباتی صورت گرفته است، یادآور شد: در این راستا مردم نیز در صورت مشاهده فروش تخم مرغ بدون نشانه باید به دامپزشکی استان اطلاع دهند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان از شناسنامه دار کردن لاشه های استحصالی در این استان خبر داد و گفت: در این خصوص گوشت در کشتارگاه ها با چهار اتکد مخصوص با ضریب امنیتی بالا عرضه می شود.