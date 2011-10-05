تعداد متوفیان تصادفهای جاده ای خراسان شمالی 24 درصد کاهش یافت

سرهنگ علی حسین زاده ظهر چهارشنبه در همایش راهوران محله با اشاره به تردد 11 میلیون و 500 وسیله نقلیه از محور های خراسان شمالی در تابستان امسال، اظهار داشت: سفرهای تابستانی انجام شده در استان نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است ولی با این وجود 43 فقره کاهش فوتی در تصادفات جاده ای تابستان امسال در مقایسه با سال تابستان سال گذشته شاهد بوده ایم.

وی همچنین تعداد تصادفات رخ داده طی شش ماه اخیر را هزار و 22 فقره عنوان کرد و اظهار داشت: تصادفات جاده ای خراسان شمالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش یافته است.

سرهنگ حسین زاده ادامه داد: از ابتدای تابستان سال جاری نیز دو هزار و 126 وسیله نقلیه توقیف و با 47 هزار و 354 راننده متخلف برخورد قانونی شد.

وی با بیان این مطلب که بیشتر تصادفات جاده ای در راه های اصلی رخ می دهد، اظهار داشت: با این وجود کاهش تلفات جاده ای در راه های روستایی و افزایش سطح آگاهی فرهنگ ترافیک در روستاهای استان در دستور کار قرار دارد.