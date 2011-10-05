هشت درصد تماسهای اورژانس مازندران تبدیل به ماموریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد کل ماموریتهای انجام شده در شش ماهه نخست امسال توسط اورژانس مازندران 33 هزار و 643 مورد بوده است.

وی اظهار داشت: 22 هزار و 681 مورد از ماموریتها غیرتصادفی و 10 هزار و 953 مورد تصادفی بوده است.

اکبری بیان داشت: 14 هزار و 787 مورد از ماموریتهای انجام شده جاده ای و 18 هزار و 847 مورد ماموریت ها شهری بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در ماموریت شهری، شش دقیقه و 42 ثانیه و جاده ای هفت دقیقه و 53 ثانیه بوده است.

اکبری تعداد مصدومان اعزامی توسط امداد هوایی را 18 مورد اعلام کرد و افزود: بیشترین علت ماموریتهای غیرتصادفی قلبی با تعداد چهار هزار و 525 مورد بوده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.