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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

در شش ماهه امسال/

هشت درصد تماسهای اورژانس مازندران تبدیل به ماموریت شد

هشت درصد تماسهای اورژانس مازندران تبدیل به ماموریت شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تنها هش درصد تماسهای مردمی به اورژانس استان در شش ماهه نخست امسال منجر به اجرای ماموریت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ اکبری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد کل ماموریتهای انجام شده در شش ماهه نخست امسال توسط اورژانس مازندران 33 هزار و 643 مورد بوده است.

وی اظهار داشت: 22 هزار و 681 مورد از ماموریتها غیرتصادفی و 10 هزار و 953 مورد تصادفی بوده است.

اکبری بیان داشت: 14 هزار و 787 مورد از ماموریتهای انجام شده جاده ای و 18 هزار و 847 مورد ماموریت ها شهری بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: میانگین زمان رسیدن به محل حادثه در ماموریت شهری، شش دقیقه و 42 ثانیه و جاده ای هفت دقیقه و 53 ثانیه بوده است.

اکبری تعداد مصدومان اعزامی توسط امداد هوایی را 18 مورد اعلام کرد و افزود: بیشترین علت ماموریتهای غیرتصادفی قلبی با تعداد چهار هزار و 525 مورد بوده است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1425214

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