رود "بشار" روز به روز آب می رود/ مصوبات مسئولان همچنان خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این رودخانه از کوههای سپیدان در استان فارس و "تنگ سرخ" در شهرستان‌ بویراحمد سرچشمه می گیرد و با پیوستن رودخانه های دیگر به آن در طول مسیر۱۱۵کیلومتری خود، رودخانه کارون را تشکیل می دهد و به خلیج نیلگون فارس می ریزد.

رودخانه بشار همنشین تمدنهای باستانی

رودخانه بشار از دیرباز حیات بخش مردمان کوهپایه های دنا بوده و کشف دو قبرستان باستانی یاسوج و "لما" مربوط به بیش از سه هزار و 500 سال پیش از میلاد در حاشیه این رودخانه و همچنین وجود آثار باستانی پل "پاتاوه" و پل"کریک" بر روی آن مربوط به دوره هخامنشی، نشان دهنده آن است که بشار در عمر هزاران ساله خود همنشین تمدنهای باستانی کهن بوده است.

رودخانه بشار

هم اکنون نیز این رودخانه همنشین 300 روستا و آبادی در مسیر خود است و با آب پاک و زلالش زندگی را به مردمان جنوب هدیه کرده است.

اما این رودخانه زندگی بخش، این روزها به دلیل برداشتهای بی رویه از بستر آن و ورود آلودگیهای صنعتی و خانگی به آن، حال و روز خوشی ندارد.

خطر نابودی، رودخانه بشار را تهدید می کند

هم اکنون کارخانه های تولید شن و ماسه مستقر در حاشیه این رودخانه با بهره برداری بی رویه و غیرقانونی از بستر آن، مرگ بشار را رقم می زنند و راه را بر رسیدن بشار به آغوش دریا می بندند.

به گفته کارشناسان، افت سطح رودخانه، برهم خوردن تعادل اکولوژیک آن و مرگ گونه های گیاهی وجانوری این رودخانه از نتایج برداشت بستر رودخانه برای تولید شن و ماسه است که با ادامه این روند هر روز به مرگ اکوسیستم بشار نزدیکتر می شویم.

مرگ آبزیان درپی فعالیت واحدهای تولید شن و ماسه

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: برداشتهای بی رویه کارخانه های سنگ شکن از بستر رودخانه های استان تعادل اکولوژیست این رودخانه ها را بر هم زده است.

عطا پورشیرزاد افزود: با برداشت شن و ماسه های کف این رودخانه ها و انحراف مسیر آب، حجم زیادی از ماهی ها از بین رفته اند.

وی بیان کرد: همچنین به هم خوردن کف رودخانه ها باعث شده زیستگاه آبزیان ریزکف این رودخانه ها از بین برود و این آبزیان آسیب ببینند.

پورشیرزاد اظهارداشت: پسابهای این سنگ شکن ها نیز که به نحو درستی دفع نمی شوند، وارد رودخانه شده و باعث مرگ آبزیان می شوند.

پل بشار درخطر/ بازگشت کف رودخانه به خاک میلیونها سال پیش

فعالیت این کارخانه ها علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی، پل ورودی شهر یاسوج را نیز با تهدید مواجه کرده است.

به گفته مدیرعامل سابق آب منطقه ای استان، برداشتهای بی رویه شن و ماسه از بستر این رودخانه موجب خالی شدن زیر پایه های پل ورودی یاسوج به عنوان شاهراه حیاتی این شهر برای ارتباط با روستاهای اقماری خود و شهرهای مجاور، شده است.

حبیب الله براتی افزود: عملکرد این واحدهای سنگ شکن باعث پایین رفتن پنج متری کف رودخانه بشار شده و به خاک اصلی رودخانه در میلیونها سال پیش رسیده است.

وی بیان کرد: براین اساس این امکان وجود دارد که با یک بارندگی شدید زیر پایه های پل خالی شده،ستونها پایین رفته و آب پل را ببرد و یا بر اثر نشست خاک، پل واژگون شود.

با این حال به گفته کارشناسان برداشت بی رویه از رودخانه بشار همچنین باعث آسیب دیدن تاسیسات فنی گاز و آب که از زیر رودخانه می گذرد، شده است.

برداشت سالانه 450 هزارمتر مکعب شن و ماسه از بستربشار

هم اکنون در محدوده 9 کیلومتری پل یاسوج تا پل روستای "مختار"، شش واحد ماسه شویی و سنگ شکن وجود داردکه همه آنها بدون مجوز، سالانه افزون بر 450 هزارمتر مکعب شن و ماسه از بستر رودخانه بشار برداشت می کنند و بی توجه به هشدارها به فعالیت خود ادامه میدهند.

به رغم اینکه از سال 1384 تاکنون سه مصوبه برای انتقال همه کارخانه های تولیدی شن وماسه در محدوده پل بشار تا پل مختار به منطقه ای دیگر به تصویب رسیده و در تیرماه گذشته منطقه "دلی بجک" بدین منظور کلنگزنی شد اما این کارخانه ها بی اعتنا به مصوبات، هم اکنون در حال فعالیت هستند و به ایجاد تپه هایی از شن و ماسه در کنار واحدهای خود مشغول اند.

این کارخانه ها نه تنها به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند بلکه اجازه نظارت و بازرسی برعملکردشان را نیز به دستگاههای مربوطه نمی دهند.

با این حال مردم سوال می کنند که صاحبان این واحدهای شن و ماسه از چه قدرتی برخوردارند که پس از چندین سال و بدون توجه به مصوبات مختلف، به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهند.

رودخانه بشار نعمتی خدادادی و متعلق به همه مردمان جنوب است و مسئولان نباید اجازه دهند که این رود خروشان قربانی منفعت طلبیها شده و به مردابی راکد بدل شود.