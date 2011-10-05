به گزارش خبرگزاری مهر، "راز موفقیت" که با هدف کلی تشریح مفهوم موفقیت و عوامل مؤثر در ایجاد احساس موفقیت تهیه و تولید شده است، با سفر به استان‌ها و شهرهای مختلف با افراد موفق به گفتگو پرداخته و نظر آنها را درباره موفقیت و عوامل موثر در دستیابی به آن جویا شده است.

خوزستان، آذربایجان شرقی یا غربی ، سمنان ، مرکزی، خراسان رضوی از جمله استان‌هایی است که عوامل برنامه برای تهیه "راز موفقیت" به آن‌ها سفر کرده‌اند و در هر برنامه چهار فرد موفق در زمینه‌های مختلف پزشکی، هنری، صنایع و ...معرفی می‌شوند.

همچنین گودر اکاشه به عنوان کارشناس راجع به موفقیت، عوامل مؤثر در ایجاد احساس موفقیت در هر فرد ، نقش تفکر و نقش خانواده در امر موفقیت و شکست و ... صحبت خواهند کرد.

"راز موفقیت" با تلفیق نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف علوم مربوط به این موضوع شامل روانشناسان فردی و اجتماعی، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و متخصصان علوم تربیتی در راستای تعمیق سطح دانش مخاطبان تلاش خواهد کرد.

پخش "راز موفقیت 1" با اجرای اسماعیل میرفخرایی و سیاوش صفاریان‌پور سال گذشته به پایان رسید و توانست مفهوم خوبی از موفقیت و راه‌های دستیابی به آن را ارائه دهد و با استقبال خوبی از جانب مخاطبان مواجه شد.

اکنون گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار سیما سری دوم این برنامه را در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه کرده است که پنجشنبه‌ها ساعت 20:30 به روی آنتن شبکه چهارم سیما می‌رود.