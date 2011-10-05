درخشش کارکنان دانشگاه آزاد ساری در جشنواره زنان موفق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره فاطمه حبیبی در بخش قرآن، ترتیل، تحقیق و تجوید مقام دوم و سکینه جعفری و نرجس‌خاتون رنجبر در بخش ورزشی مقامهای اول و دوم را کسب کردند.

مراسم تجلیل از برگزیدگان این جشنواره با حضور علی‌محمد صفانیا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمل، قربان درزی معاون اداری مالی، حجت‌الاسلام نامور مدیر فرهنگی منطقه سه، حجت‌الاسلام علی اصغری رئیس‌دفتر فرهنگ اسلامی و خدیجه قدرت عضو شورای شهر آمل برگزار و به نفرات برتر هر بخش لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

نخستین جشنواره زنان موفق منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در بخشهای علمی شامل تالیف کتابهای علمی، پژوهشی، مقالات علمی و ثبت اختراعات و در بخش فرهنگی شامل مسابقات قرآن و عترت، اقامه نماز، نشریات دانشگاهی و وبلاگ‌نویسی، در بخش هنری شامل طراحی پوستر، عکس، هنرهای تجسمی، فیلمنامه‌نویسی و صنایع‌دستی و در بخش ورزشی با میزبابی دانشگاه آزاد اسلامی آمل برگزار شد.