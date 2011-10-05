63 هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی مازندران تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس فلاحیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید 13 درصد به آمار دانش آموزان مازندرانی مشغول به تحصیل در مدارس غیردولتی این استان افزوده شد.

وی افزود: امسال حدود 63 هزار دانش آموز پایه های مختلف تحصیلی مازندران در550 واحد آموزشی غیردولتی این استان مشغول به تحصیل شدند.

وی اضافه کرد: هم اکنون مازندران پس از تهران مقام دوم را در تحصیل دانش آموزان در مراکز غیردولتی دارد.

رئیس اداره مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیردولتی آموزش و پروش مازندران به توسعه مدارس هیئت امنایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: از دو سال گذشته تاکنون 96 مدرسه مازندران به روش هیئت امنایی اداره می شود که حدود دو هزار دانش آموز را زیر پوشش دارد.

فلاحیان اضافه کرد: در ایجاد مدارس هیئت امنایی، ملاک افزایش تعداد این نوع مدارس نبوده، بلکه کیفیت ارائه خدمات و رسیدگی به وضع مدارس و دانش آموزان در این روش آموزشی مهم و ملاک است.

وی تصریح کرد: هم اکنون اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان اکنون با توجه به وجود امکانات و نوع خدمات موجود و سطح آموزش به تحصیل دانش آموز در مراکزدولتی و غیردولتی اقدام می کنند.