کتابخانه مجازی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه مجازی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) قبل از ظهر چهارشنبه همزمان با دهه کرامت با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و حجت الاسلام عباسی معاون فرهنگی آستانه و با حضور جمعی از خادمان حرم کریمه اهل بیت(ع) در حرم مطهر افتتاح شد.
کتابخانه مجازی حرم حضرت معصومه(س) با بیش از سه هزار نرم افزار در زمینه های مختلف مذهبی و دینی به اعضای خود سرویس دهی میدهد.
حجت الاسلام سعیدی در حاشیه این مراسم از عملیات اجرایی تعویض سنگفرش صحن حرم مطهر بازید کرد و همچنین اولین سنگ صحن را بصورت نمادین در محل خود نصب کرد.
وی همچنین از بخشهای مختلف درمانگاه حضرت فاطمه معصومه(س) حرم حضرت معصومه(س) نیز بازدید کرد.
قم - خبرگزاری مهر: کتابخانه مجازی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با حضور تولیت و خادمان آستانه مقدسه کریمه اهل بیت(ع) افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه مجازی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) قبل از ظهر چهارشنبه همزمان با دهه کرامت با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و حجت الاسلام عباسی معاون فرهنگی آستانه و با حضور جمعی از خادمان حرم کریمه اهل بیت(ع) در حرم مطهر افتتاح شد.
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