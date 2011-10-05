پلیس ایران مقتدر، آگاه و مردمی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در مراسم ویژه آغاز هفته ناجا در استان مرکزی بیان داشت: پلیس امروز با تجهیز به دانش و فناوری روز دنیا با قدرت تر از گذشته در راستای تامین امنیت در بخشهای مختلف اجتماعی تلاش می کند.

وی در ادامه سبزپوشان نیروی انتظامی را هم ردیف مجاهدین فی سبیل الله دانست و گفت: نیروهای انتظامی با فعالیت شبانه روزی خود در بخشهای مختلف خدمت اعم از پلیس راهور، پلیس فتا، پلیس 110 و پلیس اگاهی در راستای برقراری امنیت در جامعه تلاش می کند.

استاندار مرکزی با بیان این که نقش نیروی انتظامی در ایجاد امنیت و آرامش، رفاه عمومی جامعه، تاثیر امنیت و از همه مهتمر احساس امنیت در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان غیر قابل انکار است افزود: عشق و انگیزه خدمت به مردم، خود کتترلی، تقوای درونی، آموزش به روز و مستمر، مردمی بودن، رئوف بودن همراه با مردانگی از خصوصیات بارز پلیس است.