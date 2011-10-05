به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ آزادگان، برنامه دیدارهای هفته‌های چهارم و پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:

هفته چهارم

چهارشنبه - 27/7/90

* استقلال صنعتی - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

پنجشنبه - 28/7/90

* اتکای گلستان - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* ابومسلم خراسان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن مشهد

* استیل آذین سمنان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی سمنان

* پیکان تهران - سایپای شمال، ساعت 14:45، ورزشگاه ایران خودرو تهران

* کاوه تهران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس

* کهر زاگرس لرستان - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی دورود

* شهرداری اراک - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران

* شهرداری بندرعباس - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شیرین فراز کرمانشاه - ماشین سازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* پاس همدان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* ایرانجوان بوشهر - داماش ایرانیان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته پنجم

چهارشنبه - 11/8/90

* صنعت ساری - ابومسلم خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای ساری

* برق شیراز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* سایپای شمال - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* گسترش فولاد تبریز - اتکای گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

پنجشنبه - 12/8/90

* پیام مخابرات فارس - پیکان تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* داماش ایرانیان - استیل آذین سمنان، ساعت 14:30، ورزشگاه کارگران تهران

* شهرداری یاسوج - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی یاسوج

* نساجی مازندران - استقلال صنعتی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* تربیت یزد - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* مس رفسنجان - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان

* ماشین سازی تبریز - کهر زاگرس لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - کاوه تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* نفت مسجد سلیمان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان