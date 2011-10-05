به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ آزادگان، برنامه دیدارهای هفتههای چهارم و پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:
هفته چهارم
چهارشنبه - 27/7/90
* استقلال صنعتی - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
پنجشنبه - 28/7/90
* اتکای گلستان - صنعت ساری، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان
* ابومسلم خراسان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن مشهد
* استیل آذین سمنان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی سمنان
* پیکان تهران - سایپای شمال، ساعت 14:45، ورزشگاه ایران خودرو تهران
* کاوه تهران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای شهر قدس
* کهر زاگرس لرستان - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی دورود
* شهرداری اراک - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
* شهرداری بندرعباس - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* شیرین فراز کرمانشاه - ماشین سازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* پاس همدان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* ایرانجوان بوشهر - داماش ایرانیان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته پنجم
چهارشنبه - 11/8/90
* صنعت ساری - ابومسلم خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای ساری
* برق شیراز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* سایپای شمال - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* گسترش فولاد تبریز - اتکای گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
پنجشنبه - 12/8/90
* پیام مخابرات فارس - پیکان تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش ایرانیان - استیل آذین سمنان، ساعت 14:30، ورزشگاه کارگران تهران
* شهرداری یاسوج - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی یاسوج
* نساجی مازندران - استقلال صنعتی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* تربیت یزد - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* مس رفسنجان - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان
* ماشین سازی تبریز - کهر زاگرس لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - کاوه تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت مسجد سلیمان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان
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