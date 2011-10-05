42 هزار کلاس اولی در مازندران قرآن آموزی را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی ظهر چهارشنبه در اجتماع دانش آموزان کلاس اولی شهرستان بهشهر اظهار داشت: 42 هزار دانش‌آموز مازندرانی در مقطع اول دبستان آغاز آموزش درس قرآن را جشن گرفتند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اهمیت فراگیری آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی افراد افزود: اگر این آموزشها از دوران کودکی آغاز شود تاثیرات بیشتری دارد و بر این اساس وزارت آموزش و پرورش، فراگیری قرآن را از سال سوم دبستان به اول دبستان تغییر داد تا دانش‌آموزان همزمان با آموختن الفبای زبان فارسی الفبای قرآن و قصه‌ها و سروده‌های قرآنی را بیاموزند.

موحدی با بیان اینکه فرزندان ما باید بدانند که قرآن کتاب زندگی است و برای مراسم خاص کاربرد ندارد، تصریح کرد: بچه‌های ما با آموزش قرآن یاد می‌گیرند که این کتاب آسمانی گنجینه بی‌پایانی است و با گذشت زمان و پیشرفت علم و فناوری نه تنها غبار کهنگی و فنا بر صفحات آن نمی‌نشیند بلکه با افزایش دانش بشری حقایق آن بیش از گذشته آشکار می‌شود.

وی افزود: تدریس قرآن در پایه اول ابتدایی به منظور آشنایی و انس بیشتر دانش آموزان با قرآن کریم، نهادینه کردن قرآن در مسائل زندگی آنان بوده که دانش آموزان علاوه بر آموزش روخوانیف صوت زیبای قرآن را می شنوند و با برخی آداب گوش دادن و خواندن قرآن آشنا می شوند و از شنیدن داستانهای زیبا و پر معنای قرآن لذت می برند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه هفته دوم مهرماه جلسه آموزش قرآن سال اول ابتدایی آغاز شد، اظهار داشت: امروز 42 هزار کلاس اولی در مازندران با حضور مسئولان و اولیای خود جشن قرآن آموزی گرفتند.

موحدی با اشاره به رویکرد قرآنی در آموزش و پروش اظهار داشت: در راستای اهداف قرآنی آموزش‌ و پرورش طرح همگام با قرآن در چهار هزار و 500 مدرسه در سطح استان برگزار می‌شود تا معلمان استان در مقاطع و رشته‌های درسی مختلف بتوانند در تمام کلاس از فیض معنوی قرآن برخودار شوند.

وی با بیان دو برابرشدن مدارس قرآنی در سطح استان گفت: در سال گذشته 362 مدرسه قرآن در سطح استان فعال بوده که با توجه به استقبال والدین ودانش اموزان و توجه آموزش وپرورش به قرآن اموزی به مدارس به بیش از 720 مدرسه افزایش یافت.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر گفت: دو هزار و 400 کلاس اولی شهرستان، اولین سال تحصیلی خود را تجربه می کنند.

محمد احمدی افزود: اگر بخواهیم به معنای واقعی و جایگاه رفیع سعادت تکیه کنیم باید به دامن قران چنگ بزنیم.

وی یادآور شد: هر فرد یا جامعه ای که خود را با قرآن مانوس کند دچار چالش نخواهد شد و در زندگی به برکات معنوی خواهد رسید.

وی افزود: در آیات مختلف قرآن کریم، خداوند مردم را برای عمل کردن به مفاهیم این کتاب آسمانی دعوت کرده از این رو باید این دعوت را در راستای جامه عمل پوشاندن به مفاهیم دینی لبیک بگوییم.

مدیر آموزش وپرورش بهشهر با بیان اینکه قرآن محور وحدت در دین مبین اسلام است، تصریح کرد: این دین برای جلوگیری از انشقاق و دودستگی بین اقشار مختلف مردم توصیه‌های زیادی دارد که باید اقشار مختلف مردم این توصیه‌ها و آموزه‌ها را چراغ راه خود قرار دهند.

احمدی اظهار داشت: اولیای مدارس با جلب مشارکت والدین باید در راستای تربیت دینی دانش آموزان تلاش کنند تا نسل جدید از اعماق قلب خود با قرآن مانوس شوند و مفاهیم آن را به کار ببندند.