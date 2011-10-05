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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

عون:

مخالف کمک لبنان به دادگاه بین المللی ترور حریری هستم

مخالف کمک لبنان به دادگاه بین المللی ترور حریری هستم

رئیس جریان ملی آزاد لبنان با اشاره به تعهد نخست وزیر این کشور درباره کمک به دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری آن را غیر ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "میشل عون" گفت: میقاتی نخست وزیر لبنان یا هر فرد دیگری نمی تواند از بیت المال لبنان برای کمک به دادگاه بین المللی ترور "رفیق حریری" استفاده کند.

وی افزود: پایبندی لبنان به کمک مالی به دادگاه بین المللی غیر قانونی و نامشروع است اگر میقاتی می خواهد به این دادگاه کمک کند از جیب خود این کار را انجام دهد.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان تاکید کرد: موضوع کمک مالی باید از راههای قانونی باشد درغیر این صورت کسی حق ندارد که یک قرش خرج کند و من آماده نیستم که پول غیر قانونی و نامشروع بپردازم. میقاتی نباید به "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و هر فرد دیگری التزامی بدهد.

شایان ذکر است که نجیب میقاتی نخست وزیر اخیرا اعلام کرده که لبنان به تعهدات خود در قبال دادگاه بین المللی پایبند است.

کد مطلب 1425268

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