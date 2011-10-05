مخالف کمک لبنان به دادگاه بین المللی ترور حریری هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "میشل عون" گفت: میقاتی نخست وزیر لبنان یا هر فرد دیگری نمی تواند از بیت المال لبنان برای کمک به دادگاه بین المللی ترور "رفیق حریری" استفاده کند.

وی افزود: پایبندی لبنان به کمک مالی به دادگاه بین المللی غیر قانونی و نامشروع است اگر میقاتی می خواهد به این دادگاه کمک کند از جیب خود این کار را انجام دهد.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان تاکید کرد: موضوع کمک مالی باید از راههای قانونی باشد درغیر این صورت کسی حق ندارد که یک قرش خرج کند و من آماده نیستم که پول غیر قانونی و نامشروع بپردازم. میقاتی نباید به "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و هر فرد دیگری التزامی بدهد.

شایان ذکر است که نجیب میقاتی نخست وزیر اخیرا اعلام کرده که لبنان به تعهدات خود در قبال دادگاه بین المللی پایبند است.