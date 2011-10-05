  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

عرفانی نسب در گفتگو با مهر :

112 دانش آموز کردستانی به حج عمره مفرده اعزام می شوند

112 دانش آموز کردستانی به حج عمره مفرده اعزام می شوند

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان از اعزام 112 نفر دانش آموز به سفر معنوی حج عمره مفرده خبر داد.

سالار عرفانی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری 112 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه شاغل به تحصیل در مدارس استان کردستان به صورت مستقل به سرزمین وحی برای انجام اعمال سفر حج عمره مفرده اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 56 نفر دانش آموز از استان کردستان به این سفر معنوی اعزام شده اند، گفت: در سال جاری با دو برابر شدن میزان پذیرش به تناسب آمار دانش آموزان دوره متوسطه هر شهرستان در 16 منطقه آموزشی تقسیم بندی شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تاریخ اعزام دانش آموزان به این سفر معنوی در اسفند ماه سال جاری گفت: برای مراقبت و آماده سازی دانش آموزان پنج نفر از مربیان هم با این کاروان اعزام می شوند.

عرفانی نسب با بیان اینکه باید در سنین نوجوانی دانش آموزان را با فرایض دینی آشنا کنیم، افزود: مراسم و مناسک حج در دوران نوجوانی به دلیل پاکی و لطافت روح تاثیرگذار و موثر است و باید از این فرصتها به نحو بهتری بهره برداری به عمل آید.

وی بیان کرد: سیستم آموزشی استان کردستان با ارائه خدمات ویژه به دانش آموزان در پی ارتقاء سطح معنویات، آشنایی با فرهنگ ها و آداب و رسوم دیگر کشورها در بین دانش آموزان است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در پایان گفت: نیاز است برای پیشرفت و رشد نوجوانان و جوانان آنها را در تمام عرصه های دینی، علمی، سیاسی و شناخت دیگر مناطق مشارکت دهیم و این مشارکت دانش آموزان را برای نقش پذیری مهم در آینده مهیا می کند.

کد مطلب 1425270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها