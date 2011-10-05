سیل پنج میلیارد ریال به منازل و باغات چایپاره خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران چایپاره افزود: متاسفانه به دلیل کوهستانی و سیل خیز بودن منطقه و قرار گرفتن در مسیر رودخانه آغ چای، امکان جاری شدن سیل در این شهرستان وجود داشته که تمامی اعضا و امکانات ستاد مدیریت بحران باید همیشه آماده امداد رسانی و اقدامات لازم در جهت کاهش خسارات باشد.

وی با تاسف از اینکه اکثر خانه‌هایی که در جریان سیل هفته گذشته دچار خسارت شده‌اند در مسیر سیلاب احداث شده بودند، بیان داشت: بنیاد مسکن و منابع طبیعی موظف هستند با مکان‌یابی و اعطای تسهیلات نسبت به جابه‌ جایی این خانوارها اقدام کنند.

فرماندار چایپاره با بیان اینکه جاده چایپاره به چالدران نیز در جریان سیل گذشته ساعاتی مسدود شده بود، اظهار داشت: این جاده استاندارد نبوده و به دلیل عدم احداث پل و عبور مسیلها از قسمتهای مختلف از روی جاده باعث شده با جاری شدن کمترین سیلابی این جاده بسته و عبور و مرور مختل شود.

هاشمی خواستار استاندارد سازی و احدااث پلهایی برای تخلیه سیل در مسیر این جاده شد و عنوان کرد: توجیه و آموزش مردم پیش از وقوع حوادث نقش اساسی را در پیشگیری از خسارات احتمالی ایفا می کند.



شهرستان چایپاره در استان آذر بایجان غربی قرار دارد.