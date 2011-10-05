کتابخانه مجازی آستانه مقدسه قم مجهز به سه هزار نرم افزار است

حجت الاسلام مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد نرم افزار کتابخانه مجازی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) را بیش از سه هزار نرم افزار عنوان کرد و گفت: این کتابخانه دارای دو بخش امانی و رایانه است که در بخش امانی اعضای کتابخانه می‌توانند نرم افزار و سی دی های مورد نیاز خود را امانت بگیرند.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه کتابخانه مجازی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) دارای 20 دستگاه رایانه است، بخش دیگر کتابخانه بدین گونه است که فرد عضو می‌تواند با مراجعه حضوری به کتایخانه از نرم افزارها و 200 سایت اینترنتی در زمینه‌های مختلف مذهبی و دینی استفاده کنند.



مسئول کتابخانه مجازی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در ادامه گفت: بیشتر نرم افزارهای این مرکز در رابطه با مسائل دینی و مذهبی است و محققین و دانشجویان کارشناسی ارشد می‌توانند از این نرم افزارها استفاده کنند.



وی در پایان ابراز داشت: هیچ کتابی در این کتابخانه وجود ندارد بلکه تمام کتاب‌ها بصورت نرم افزار و سی دی هستند.

