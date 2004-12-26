شارون ادعا كرد به برگزاري انتخابات در سرزمين هاي فلسطين كمك مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي امروز درآغاز نشستي كه وزراي رژيم اسرائيل با برقرارگرفتن برخي صندوق هاي اخذ رأي در مناطق تحت اشغال نيروهاي صهيونيست موافقت كردند گفت:" اين مسئله بسيار مهم و حائز اهميت است كه تمام جهانيان بدانند كه اسرائيل شرايط برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم كرده است."

منابع رسمي اعلام كردند وزراي كابينه رژيم اسرئيل اعلام كردند درمورد اين مسئله به توافق رسيدند. بنابرتوافق اعلام شده نيروهاي رژيم صهيونيستي براي 72 ساعت پيش اززمان برگزاري انتخابات، درزمان برگزاري و پس از آن عقب نشيني موقت خواهند داشت تا انتخابات فلسطين باشد .