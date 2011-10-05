احداث جاده قم – گرمسار باعث خروج ورامین از بن بست شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه تعریض مسیر ورامین – ری که با حضور وزیر راه و شهرسازی در شهرک قلعه نو برگزار شد، افزود: احداث مسیر قم - گرمسار که 60 کیلومتر آن در حوزه شهرستان ورامین قرار دارد، باعث شد تا این شهرستان از بن بست خارج شده و مسیر ترقی و رشد را با سرعت بیشتری طی کند.

وی گفت: توجه ویژه دولت نهم و دهم به منطقه شهرستان ورامین باعث شد تا خدمات ارزنده ای به مردم این شهرستان که در طول تاریخ انقلاب اسلامی حضور پرشور خود را به اثبات رسانده اند، ارائه شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان ورامین ادامه داد: امروز مردم شهرستان ورامین به عنوان یکی از مطالبات اصلی خود، اجرای پروژه مترو را از مسئولان مطالبه می کنند.

وی بیان کرد: پروژه تعریض راه ری – ورامین از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به شهرستان ورامین بود که در ابتدا به شرکت راه آهن سپرده شد، ولی با دستور مناسب رئیس جمهور این پروژه از راه آهن به شرکت مترو واگذار شد.

منصوری افزود: محور قدیم دوطرفه و شامل دو باند شمال و جنوبی به طول 15 کیلومتربود که با یک جداره کوتاه بلوک بتونی مجزا شده بود که در فواصل منظم بینبلوکها تیرهای برق برای روشنایی جاده قرار گرفته بود.

در محور ری – ورامین روزانه تصادفات ناگوار رخ می دهد

وی یادآور شد: این جاده به دلیل تردد بیش از 79 هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین در روزدر دو جهت و راستای مستقیم محور و سرعت بالای خودروها روزانه شاهد حوادث تلخرانندگی همراه با تلفات جانی و مالی بسیار بالایی بود، به طوریکه تعریضمحور و تبدیل آن به بزرگراه هشت خطه اجتناب ناپذیر بود.

مدیر عالی اجرایی شهرستان ورامین اضافه کرد: خدمات دولت در شهرستان ورامین در حوزه های مختلفی صورت گرفته که به طور نمونه در حوزه ورزش، سرانه ورزشی شهرستان از رشد سه برابری نسبت به سالهای گذشته برخوردار شد.

وی بیان داشت: در حوزه آب کشاورزی، ‌احداث سد ماملو بسیاری از مشکلات آب کشاورزی شهرستان را برطرف کرد و راه اندازی چهار فاز از تصفیه خانه فاضلاب تهران روزانه پنج مترمکعب آب را روانه دشت ورامین می کند.

احداث بیش از 20 هزار واحد مسکن مهر خدمت دیگر دولت در ورامین است

فرماندار شهرستان ورامین افزود: احداث بیش از 20 هزار واحد مسکن مهر به عنوان خدمتی دیگر در این منطقه است که آرزوی بسیاری از مردم شهرستان را در خانه دار شدن محقق کرد.

وی در این مراسم از وزیر راه و شهرسازی و مسئولان مربوطه خواست تا با کمک به رفع مشکلات و موانع موجود در این شهرستان، زمینه تحقق خواسته مردم در اتصال ورامین به خط مترو تهران را فراهم کنند.

گفتنی است، عدم پوشش به موقع اخبار این مراسم توسط خبرگزاری مهر به دلیل این است که فرمانداری ورامین در پی سیاست چند ماهه عدم دعوت از خبرنگار مهر که مطالبی انتقادی از عملکرد فرماندار ورامین منتشر کرده، از این رسانه در مراسم افتتاح مسیر ری – ورامین دعوت به عمل نیاورده و به همین دلیل از مخاطبان خبرگزاری عذرخواهی می شود.