تلف شدن آبزیان در رودخانه های سردشت به دلیل فعالیت غیر اصولی

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران گشت وکنترل یگان حفاظت اداره محیط زیست سردشت در محدوده روستای بیشاسب و در سواحل رودخانه زاب، در جریان بازرسی تعداد زیادی ماهی تلف شده یافته و موضوع را گزارش کردند.

وی بیان داشت: متاسفانه مالکان دو واحد شن و ماسه دانه بندی شده در اثر برداشت غیراصولی و خشک کردن مسیر اصلی رودخانه در ضلع جنوبی موجبات تلف شدن تعداد 650 قطعه ماهی زردپر رودخانه ای را بوجود آورده اند

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: موضوع از سوی محیط زیست شهرستان تحت پیگرد قانونی قرار گرفت وبابت ضرر وزیان زیست محیطی وارده جریمه نقدی تعیین شد.

به گفته عباس نژاد در این راستا با تلاش کارکنان محیط زیست واداره آبیاری شهرستان سردشت جریان آب رودخانه به مسیراصلی هدایت و از تلف شدن آبزیان جلوگیری شد.

دستگیری دو متخلف شکار و صید در مسیر رودخانه زرینه رود

این مسئول همچنین افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان در طی گشت و کنترل در مسیر رودخانه زرینه رود موفق به دستگیری دو متخلف صید غیر مجاز ماهی شدند که متخلفان با تشکیل پرونده به مقامات قضایی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین کارخانه آسفالت وتولید بتن آماده رسا راه آبی واقع در کیلومتر 48 ارومیه-مهاباد با فعالیت غیراصولی باعث آلودگی هوا شده بود که با همکاری حفاظت محیط زیست و پاسگاه انتظامی رشکان کارخانه تعطیل وکوره های خشک کن و فیلتر آبی پلمپ شدند.