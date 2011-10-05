به گزارش خبرگزاری مهر، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در پی گزارش‌هایی مبنی بر تولید چای کیسه‌ای غیر بهداشتی و غیرمجاز در یکی از واحدهای تولیدی در قم تیم‌های نظارتی این دانشگاه با هماهنگی قاضی تعزیرات در محل حاضر شدند.



دکتر مجتبی احمدزاده افزود: بازرسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی در بازرسی از این واحد تولیدی مشکلات متعدد بهداشتی را شناسایی و 300 کیلوگرم چای را کشف و ضبط کردند.



وی فعالیت بدون اخذ مجوزهای بهداشتی و تولید در محیطی کاملاً غیربهداشتی را از جمله مشکلات بهداشتی این واحد تولیدی غیرمجاز برشمرد و گفت: ماشین آلات تولیدی این واحد توقیف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم تأکید کرد: با توجه به اینکه مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارند با افرادی که بخواهند به هر نحوی سلامت مردم را به مخاطره بیاندازند به شدت برخورد می‌شود.



وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و کیفیت نامطلوب مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی می توانند مراتب را با شماه 09646 در میان بگذارند.

