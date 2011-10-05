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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

آیت الله باریک بین:

فساد اقتصادی ناشی از بی تقوایی و دوری از اخلاق است

فساد اقتصادی ناشی از بی تقوایی و دوری از اخلاق است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: فساد اقتصادی و انحراف از مسیر درست و اصولی ناشی از دوری از اخلاقیات و امور دینی و مذهبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد اظهارداشت: اگر در بدست آوردن مال و هزینه کردن آن برنامه منطقی نداشته باشیم و به حرام و حلال توجه نکنیم دچار انحراف می شویم.

وی افزود: کسب روزی حلال باید دغدغه همه مردم باشد تا فرزندانی صالح تربیت و تحویل جامعه شود و اگر فساد اقتصادی رخ می دهد ناشی از دور شدن از اخلاق و احکام دینی و بی توجهی به تقوای الهی است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: دشمنان همواره منتظر فرصت هستند تا به نظام ما ضربه بزنند و با فساد اقتصادی اخیر که گاهی خودشان زمینه اش را فراهم می کنند می خواهند سوء استفاده کرده و مردم را به نظام بی اعتماد کنند.

وی گفت: باید مراقب باشیم تا خون شهدا هدر نرود و امروز که از نظر سیاسی، علمی و پیشرفت های عمرانی توانسته ایم  سرآمد شویم باید به اخلاق و امور معنوی هم توجه بیشتری کنیم تا از این غافله عقب نمانیم.

آیت الله باریک بین اظهارداشت: در آستانه انتخابات دشمن تلاش می کند تا میزان مشارکت مردم را کمتر کند و با ایجاد بی اعتمادی مانع از حضور گسترده آنها در پای صندوق های رای شود لذا هوشیاری و وحدت مردم در این شرایط ضروری و مهم است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در نظام اسلامی ما مدیران دلسوز، پاک و خدمتگزار فراوان است و نباید بگذاریم فساد اخیر به نظام ضربه بزند.

وی با بیان اهمیت بیداری مردم منطقه هم گفت: بیداری اسلامی کشورهای منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی است و باید قدردان این نعمت الهی باشیم و نگذاریم به انقلاب ما آسیب برسد تا کشورهای دیگر ناامید شوند.

آیت الله باریک بین از عمران و آبادنی شهر قزوین اظهار رضایت کرد و اظهارداشت: با تسلط و مدیریت خوب استاندار و تلاش شهردار وشورای اسلامی شهر قزوین طرحهای خوبی افتتاح شده و کارهای خوبی هم در حال اجراست که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی گفت: اگر مردم خدمات مسئولان را مشاهده کنند ضمن اعتماد به نظام میزان مشارکت آنها نیز بیشتر می شود.

کد مطلب 1425299

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