فساد اقتصادی ناشی از بی تقوایی و دوری از اخلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد اظهارداشت: اگر در بدست آوردن مال و هزینه کردن آن برنامه منطقی نداشته باشیم و به حرام و حلال توجه نکنیم دچار انحراف می شویم.

وی افزود: کسب روزی حلال باید دغدغه همه مردم باشد تا فرزندانی صالح تربیت و تحویل جامعه شود و اگر فساد اقتصادی رخ می دهد ناشی از دور شدن از اخلاق و احکام دینی و بی توجهی به تقوای الهی است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: دشمنان همواره منتظر فرصت هستند تا به نظام ما ضربه بزنند و با فساد اقتصادی اخیر که گاهی خودشان زمینه اش را فراهم می کنند می خواهند سوء استفاده کرده و مردم را به نظام بی اعتماد کنند.

وی گفت: باید مراقب باشیم تا خون شهدا هدر نرود و امروز که از نظر سیاسی، علمی و پیشرفت های عمرانی توانسته ایم سرآمد شویم باید به اخلاق و امور معنوی هم توجه بیشتری کنیم تا از این غافله عقب نمانیم.

آیت الله باریک بین اظهارداشت: در آستانه انتخابات دشمن تلاش می کند تا میزان مشارکت مردم را کمتر کند و با ایجاد بی اعتمادی مانع از حضور گسترده آنها در پای صندوق های رای شود لذا هوشیاری و وحدت مردم در این شرایط ضروری و مهم است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در نظام اسلامی ما مدیران دلسوز، پاک و خدمتگزار فراوان است و نباید بگذاریم فساد اخیر به نظام ضربه بزند.

وی با بیان اهمیت بیداری مردم منطقه هم گفت: بیداری اسلامی کشورهای منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی است و باید قدردان این نعمت الهی باشیم و نگذاریم به انقلاب ما آسیب برسد تا کشورهای دیگر ناامید شوند.

آیت الله باریک بین از عمران و آبادنی شهر قزوین اظهار رضایت کرد و اظهارداشت: با تسلط و مدیریت خوب استاندار و تلاش شهردار وشورای اسلامی شهر قزوین طرحهای خوبی افتتاح شده و کارهای خوبی هم در حال اجراست که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی گفت: اگر مردم خدمات مسئولان را مشاهده کنند ضمن اعتماد به نظام میزان مشارکت آنها نیز بیشتر می شود.