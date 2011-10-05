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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

همایش فرصتها و تهدیهای فضای مجازی در دانشگاه ازاد اراک برگزار شد

همایش فرصتها و تهدیهای فضای مجازی در دانشگاه ازاد اراک برگزار شد

اراک - خبرگزاری مهر: همزمان با اولین روز از گرامیداشت هفته ناجا همایش فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی ظهر چهارشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک در این مراسم که با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد گفت: بهره گیری از امکانات فضای سایبری از ضروریات زندگی بشر در عصر رشد و توسعه است امر مهمی که باید با شناسایی فرصت ها و توجه به تهدیدات به درستی صورت گیرد.

عباس ملک حسینی ادامه داد: نفوذ شبکه مجازی به داخل زندگی افراد جوامع آنقدر با سرعت صورت گرفت که شاید فرهنگ سازی صحیح در باره استفاده صحیح ازاین امکانات همپای آن جلو نرفت.

وی افزود: امروزه اکثر جوامع پیشرفته و غیرپیشرفته دنیا از آسیب های فضای مجازی در امان نبوده و هریک به شکلی با این آسیب ها دست و پنجه نرم می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک د رادامه با تاکید بر ضرورت شناسایی آسیب های دنیای مجازی بیان داشت: باید با شناسایی این آسیب ها و آگاه کردن افراد جامعه بالاخص نسل جوان از بروز آسیب های اجتماعی ناشی از این مهم در جامعه جلوگیری کرد.

کد مطلب 1425302

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