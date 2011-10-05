هفت مدیر جدید در جلسه شورای اداری خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: در ماه اخیر محمد عباس پور به عنوان فرماندار جدید بردسکن معرفی شد.

وی افزود: حسین ابراهیمی کردیانی نیز به عنوان فرماندار شهر جدید التاسیس خوشاب انتخاب و معرفی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: ابراهیم تقی زاده نیز به عنوان رییس جدید دانشگاه پیام نور استان منصوب شد.

عبدالملکی همچنین گفت: در ماه گذشته محمد متولی زاده به سمت مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان، محمد بدیعی به عنوان مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج کشور و علوی مقدم به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه و عمران گلبهار معرفی شدند.

وی ادامه داد: در پی ادغام سه وزاتخانه تعاون، کار و رفاه، علی اکبر لبافی نیز به عنوان مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی در استان انتخاب و معرفی شد.