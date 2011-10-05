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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

هفت مدیر جدید در جلسه شورای اداری خراسان رضوی معرفی شدند

هفت مدیر جدید در جلسه شورای اداری خراسان رضوی معرفی شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی از انتصاب هفت مدیر جدید طی ماه گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: در ماه اخیر محمد عباس پور به عنوان فرماندار جدید بردسکن معرفی شد.

وی افزود: حسین ابراهیمی کردیانی نیز به عنوان فرماندار شهر جدید التاسیس خوشاب انتخاب و معرفی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: ابراهیم تقی زاده نیز به عنوان رییس جدید دانشگاه پیام نور استان منصوب شد.

عبدالملکی همچنین گفت: در ماه گذشته محمد متولی زاده به سمت مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان، محمد بدیعی به عنوان مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج کشور و علوی مقدم به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه و عمران گلبهار معرفی شدند.

وی ادامه داد: در پی ادغام سه وزاتخانه تعاون، کار و رفاه، علی اکبر لبافی نیز به عنوان مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی در استان انتخاب و معرفی شد.

کد مطلب 1425303

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