هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزش قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم، اعضای این مجمع در جلسه‌ای گردهم آمده و با رای‌ گیری از کاندیداهای مورد نظر، اعضای مورد نظر خود را انتخاب کردند.



بر همین اساس دومین مجمع عمومی عادی انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس این انجمن ظهر چهارشنبه با حضور اعضای مجمع عمومی انجمن در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد.



در این مجمع ابتدا محمدحسین جمال رئیس هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم ضمن خیر مقدم به پیشکسوتان حاضر در جلسه از اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های انجمن پیشکسوتان تقدیر کرد و خواستار همکاری و همفکری تمام اعضای مجمع به منظور تقویت انجمن شد.



این در حالی است که در ادامه دومین مجمع عمومی عادی انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم، محمدحسین شجاع فرد یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان، گزارش کاملی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن در طول دو سال گذشته ارائه کرد.



در ادامه برگزاری دومین مجمع عمومی عادی انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم، رئیس سنی، ناظرین و منشی جلسه از بین پیشکسوتان انتخاب شدند و جلسه را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس این انجمن مدیریت کردند و رای گیری به عمل آمد که در نتیجه اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید انتخاب شدند.



بدین ترتیب با برگزاری دومین مجمع عمومی عادی انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم، محمدحسین جمال، محمدحسین شجاع‌ فرد، محمدتقی سامانی، محمود البرزیان و حبیبه پاشایی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و اصغر درخشش‌فر بازرس جدید این انجمن شد.