مديران سپاهان منتظر چراغ سبز كاظمي

گروه ورزشي "مهر" : اين اتفاق خوشايند موجب شد تا فوتبال ما در شهرستانها رونق خاصي گرفته و يكي يكي تيم هاي شهرستاني از پس دو تيم استقلال و پرسپوليس سربرآورده و خودي نشان دهند. فولادخوزستان ، استقلال اهواز ، برق شيراز ، ابومسلم خراسان و ..... تيم هايي بودند كه موفق شدند از اين فرصتي كه سپاهان دراختيار آنها قرارداده استفاده كرده و درراه اعتلاي فوتبال باشگاهي كشور گام بردارند .

اما همين سپاهان كه قرار است در مسابقات ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا نماينده فوتبال كشورمان باشد در دوره سوم رقابتهاي ليگ برتر نتوانست اقتدار دوردوم را داشته باشد و در نهايت در مسابقات جام حذفي جبران مافات كرد تا بازهم نماينده ايران در جام باشگاههاي آسيا باشد. حركت سپاهان در ليگ چهارم با افتي تازه روبه رو شد و طلايي پوشان اصفهاني امسال با توجه به خريدهاي خوبي كه داشته اند هنوز در نتيجه گيري و كسب امتيازات لازم براي قرار گرفتن در كورس قهرماني با مشكلاتي روبرو هستند .

اينكه فرهاد كاظمي مربي كاربلدي است و موفق شده سپاهان را طي دو فصل متوالي قهرمان ليگ برتر و جام حذفي نمايد شكي نيست اما گويا در ليگ چهارم كاظمي نتوانسته آن هماهنگي و انسجام لازم را در سپاهان تداوم بخشيده و اين احساس بوجود آيد كه سپاهان نيازمند خوني تازه است.

فرهاد كاظمي از جمله مربياني است كه در تيمهاي تحت رهبري خود بيش از دو سال حضور نداشته ودر سپاهان با سنت شكني توانسته سه سال دوام بياورد. شايد يكي از دلايل اين حضور خواست مديران سپاهان براي ماندن كاظمي نتايج خوبي است كه وي طي سالهاي گذشته كسب كرده اما گويا اينبارهمه منتظر يك تصميم عاقلانه از سوي كاظمي هستند تا اين گره بيش از اين كور نشود.

طي سالهاي گذشته مديران سپاهان از اسلاميان مديرعامل شركت فولاد مباركه تا تاج رييس هيات مديره باشگاه سپاهان و ساكت مديرعامل اين باشگاه همواره حمايتهاي عملي خود را از كاظمي ابراز داشته و خواستار ماندگاري اين مربي در اصفهان بوده اند. اين حمايت ها به شكلي بوده كه بارها در آستانه جدايي كاظمي از سپاهان زمينه بازگشت وي فراهم شده تا سپاهان همچنان با كاظمي در فوتبال ما حضور داشته باشد.

اما نتايج هفته هاي اخير موجب شده تا مسوولان و مديران سپاهان منتظر اقدامي تازه باشند تا تيم از شرايط فعلي خارج شود. سكوت معني دار مديران سپاهان نشان دهند اينست كه آنها منتظر حركتي تازه از سوي فرهاد كاظمي هستند تا بتوانند در سايه حمايتهاي پيشين خود اينبار تصميمي عاقلانه و در جهت تقويت تيم اتخاذ نمايند.

اگر در اين شرايط فعلي كاظمي استعفاء دهد بهترين فرصت براي مديران سپاهان فراهم آمده تا بتوانند گزينه هاي ديگري را براي هدايت سپاهان درنظر گرفته و تيم را ازبحران فعلي خارج سازند. اگرهم كاظمي استعفاء ندهد بازهم مسوولان سپاهان منتظر واكنش هواداران خواهند ماند تا جو رواني در مورد كادر فعلي را ارزيابي كنند .

طي روزهاي اخير و بويژه پس از شكست اين تيم مقابل شموشك نامهاي بسياري براي هدايت سپاهان مطرح شده كه هر كدام به فراخور نوع ارتباط اين افراد با سپاهان اعلام شده است.

نخستين گزينه محمود ياوري است كه سابقه هدايت سپاهان را نيزداشته است اما اين مربي با سابقه و مسن در اين زمان كه سپاهان نيازمند شوك و خوي تازه است به نظر نمي رسد گزينه چندان مناسبي باشد و به نوعي اگر اين حضورتحقق يابد براي باشگاه جوانگراي سپاهان نوعي بازگشت به عقب خواهد بود. ضمن اينكه اين مربي طي سالهاي گذشته در تيم هاي تحت رهبري خود نتايج قابل قبولي نيز كسب نكرده و موفق نبوده است.

از سوي ديگر نام ناصر حجازي نيزبراي هدايت سپاهان مطرح شده كه در نوع خود جاي تامل دارد. افرادي كه از حجازي نام مي برند اين حركت را در راستاي آشنايي و رفاقت ديرينه وي با مهدي تاج رييس هيات مديره سپاهان ارزيابي مي كنند. در حالي كه حجازي درسالهاي اخير تدوام چنداني در كارش نداشته و نتوانسته تيم هاي تحت رهبري خود را به سرمنزل مقصود برساند. با اين حال شايد نام حجازي در اين مقطع بتواند خوني تازه دررگهاي سپاهان تزريق نمايد اما با تمام اين احوال بعيد است مديران آينده نگر سپاهان بخواهند از مربيان داخلي براي هدايت تيمي كه قرار است در ليگ قهرمانان از اعتبار اصفهان و فوتبال ايران دفاع نمايد بهره بگيرند.

اما سومين گزينه اي كه امروز مطرح شده يك مربي از آلمان است كه بواسطه حضور نويد كيا در بوخوم و ارتباطي كه اين بازيكن با مديران آلماني داشته است سر زبانها افتاده است . اين گزينه نيز زايده يك تخيل مي تواند باشد زيرا هنوز نه نويد كيا به آن اندازه در فوتبال آلمان جا باز كرده كه بتواند نقش يك رابط اينچنيني را بازي كند نه سپاهان بدنبال مربي آلماني است زيرا پيش از اين نيز آنها با توجه به سابقه مربيان اروپاي شرقي تمايل بيشتري به حضور اين نوع از مربيان دارند. مربياني كه با نامهاي برانكو، بگوويچ ، استانكو، بوناجيچ و .... سابقه بسيار خوبي در فوتبال ما داشته و دارند.

با تمام اين احوالات به نظر مي رسد بايد منتظر نيم فصل ليگ برتر ماند تا تصميم نهايي مديدران سپاهان رانظارگر بود. بازي با استقلال بهترين زمان براي تصميم گيري دو طرف خواهد بود. پيروزي يا شكست در اين مسابقه مي تواند براي هر دو طرف فرصت تازه اي باشد براي اتخاذ يك تصميم درست. شايد در اين مقطع با كنارگذاشتن مربيان فعلي و آمدن مربيان تازه سپاهان دست به تحولي تازه بزند و شايد هم با ادامه همكاري كاظمي نوع ديگري از تحول كه همان حمايت تا آخرين لحظه از گزينه مورد قبول باشد در راس برنامه هاي مديريتي باشگاه قرار گيرد.