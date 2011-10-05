بسکتبال کرمان به دیوار بی پولی خورد/ استعدادهایی که بر باد می رود

به گزارش خبرنگارمهر، در حالی تیم بسکتبال کرمان از مسابقات لیگ دسته دو به لیگ دسته یک صعود کرده است که سال قبل از لیگ یک به لیگ دو سقوط کرده بود و علت آن هم بی پولی هیئت بسکتبال استان کرمان و بی توجهی مسئولین اقتصادی استان و عدم حمایت این تیم بود.

بعد از اینکه سال گذشته علیرغم تمام بی توجهی ها این تیم به لیگ دسته دو سقوط کرد با تلاش بازیکنانش به لیگ دسته یک آمد و اگر تا 15مهرماه نتواند ورودی مسابقات لیگ یک را بپردازد باید باز هم به لیگ دسته دو برمی گردد.

حمایت مالی حلقه مفقود بسکتبال کرمان

اما مسعود نخی، دبیر هیئت بسکتبال کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم کرمان بازیکنان شایسته ای دارد که همگی از بومی های استان هستند و شایستگی حضور در لیگ برتر بسکتبال را نیز دارند اما تاکنون به دلیل مشکلات مالی و عدم حمایت توسط نهادهای اقتصادی موفق به احقاق حق خود نشده ایم.

وی افزود: آخرین جایی که طی چند ماه اخیر با آن مذاکره کردیم تا از تیم در لیگ یک حمایت کنند مس سرچشمه بود که متاسفانه هنوز به ما خبری نداده اند که می توانند از تیم حمایت کنند یا مانند دیگر مراکز اقتصادی به سادگی از کنار استعدادهای ورزشی کرمان می گذرند.

این مسائل در حالی است که تیم بسکتبال 14نفره کرمان به صورت خودجوش تمرین می کنند و به فردای خود امیدوارند.

هیئت بسکتبال هفت ماه است مسئول ندارد

حسین مهدوی، سرمربی تیم بسکتبال کرمان با انتقاد از وضعیت به وجود آمده به مهر گفت: وقتی هیئت بسکتبال هفت ماه است که رئیس ندارد چگونه توقع کنیم کسی به فکر تیم و پیدا کردن اسپانسر باشد.

وی ادامه داد: به دلیل ناهماهنگی هایی که در کار وجود دارد، دیگر رغبتی به حضور در تمرینات تیم ندارم ولی بازیکنان تیم به صورت خودجوش هفته ای سه جلسه تمرین می کنند تا از نظر بدنی آماده باشند.

سرمربی تیم بسکتبال کرمان افزود: حتی به مدیران ارشد کرمان نامه نوشتیم و بارها با مدیرکل تربیت بدنی و مدیران مختلف برای بحث حمایت از تیم و مشکلاتمان حرف زدیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی ادامه داد: کسایی پور سرمربی تیم سوپرلیگی مهرام بیش از دیگران به فکر تیم است و حتی گفته است شما تیم را به لیگ یک بیاورید خودم هفته ای یک بار در تمرین تیم حاضر می شوم و کمک می کنم.

کل بودجه تیمهای ورزشی کرمان معادل یک بازیکن ذخیره تیمهای فوتبال مس هم نیست

وی ادامه داد: آه تمام ورزشکاران کرمانی در رشته های مختلف دامن تیم مس کرمان را گرفته است که به نتیجه نمی رسند، چرا باید یک بازیکن مس کرمان که جایی روی نیمکت هم ندارد چندین برابر بودجه ای که نیاز کل تیم بسکتبال برای حضور در لیگ یک است، پول می گیرد و یک بار هم پایش به توپ نمی خورد.

وی ادامه داد:ن زدیک شش سال با تیم بسکتبال کرمان هستم در سوپر لیگ با این تیم با کمک کسایی پور تیم داری کردیم و بعد از رفتنم وی به تهران و سپس حضورش در تیم مهرام ، سرمربی تیم شدم برنامه در این چندساله فقط بالا رفتن و پایین آمدن در دو لیگ دو و یک بوده است.

وی گفت: با توجه به اوضاع پیش آمده اگر تیم بسکتبال نتواند هزینه 100 تا 150میلیون تومانی برای تیم داری داشته باشد حتی در لیگ دو هم نمی توانیم حضور یابیم چرا که سال قبل رئیس هیئت از ما حمایت مالی کرد و در لیگ دو ماندیم امسال با استعفای وی در شش ماه پیش دیگر حتی وی هم نیست تا از تیم حمایت کند.

لزوم تعادل در تقسیم بودجه ورزشی

به این ترتیب در حالیکه تمام بودجه های ورزشی که حق تمام جمعیت نزدیک به 3 میلیونی استان است تنها به 24بازیکن و کادر فوتبال مس کرمان و مس سرچشمه می رسد و مس کرمان نیز برای در جا زدن در لیگ برتر فوتبال کشور و حاشیه سازی برای ورزش حرفه ای استان از آن بهترین استفاده را می کند و نکته نه چندان جالب این است که سایر تیمهای ورزشی کرمان نادیده گرفته می شوند.

نه تنها بسکتبال که هندبال شهرداری هم به صورت رابطه ای قصد بالا آمدن به لیگ برتر هندبال را دارد و تیم والیبال استان کرمان نیز که به دلیل کم پولی امسال نتوانست بازیکن بخرد و با بومی های خود کار می کند و هنوز با نام هیئت کرمان فعالیت می کند.

متاسفانه هیچ یک از مدیران تربیت بدنی نیز نتوانستند از ظرفیتی به نام مس استفاده کنند و تنها ورزش استان است که تقاص بد بازی کردن و ولخرجی های تیم فوتبال مس را می دهد.

اینجاست که باید از وضعیت تیم هایی چون ذوب آهن و سپاهان که در اصفهان جز بهترین تیم های فوتبال هستند و دیگر رشته های ورزشی این استان را نیز پوشش می دهند، الگو بگیریم.

شاید وقت آن است که مس کرمان از پوشش دادن صرفا فوتبال بیرون بیایید و هر دو باشگاه لیگ برتری چندین تیم حرفه ای دیگر را نیز حمایت کنند.

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گزارش: مرضیه سادات حسینی



