ماشین سازی حریف شهرداری شد / پیشروی شاگردان خطیبی بدون خونریزی!

به گزارش خبرنگار مهر، با انصراف تیم تربیت یزد از حضور در دیدار مرحله سوم جام حذفی برابر ماشین سازی، این تیم تبریزی بار دیگر بدون برگزاری بازی خود در چارچوب این رقابتها به یک مرحله بالاتر صعود کرد .

ماشین سازان که بر اساس قوانین مسابقات جام حذفی به عنوان یک تیم دسته اولی از مرحله دوم وارد این رقابتها شدند، در این مرحله بایستی به مصاف تیم هم دسته ای آلومینیوم هرمزگان می رفتند که با انصراف تیم تحت هدایت اکبر میثاقیان، ماشین سازی به مرحله سوم راه یافت .

در سومین مرحله نیز تیم تربیت یزد از رویارویی با شاگردان رسول خطیبی انصراف داد تا تیم ماشین سازی بدون برگزاری هیچ یک از دو بازی خود در مراحل دوم و سوم، جواز حضور در مرحله چهارم را به دست آورد .

بر اساس نمودار بازیهای جام حذفی، تیم های همشهری شهرداری و ماشین سازی تبریز در مرحله چهارم به دیدار یکدیگر خواهند رفت تا تیم برنده این دیدار گام به مرحله یک هشتم نهایی بگذارد .